Saúl Álvarez: "Voy por Billy Joe Saunders, estoy listo para lo que venga"

Miami: Saúl "Canelo" Álvarez derrotó sin ningún problema al tuco Avni Yildirim en el tercer round de la pelea en el Hard Rock Stadium Miami, reteniendo sus títulos mundiales de peso supermediano de la CMB y la AMB, por lo que seguirá su camino en este año 2021 para obtener una nueva pelea para el próximo mes de mayo.

Previo a disputarse la contienda, el nacido en Guadalajara había comentado que su mentalidad es enfrentar al boxeador de la Gran Bretaña, Billy Joe Saunders, quien hoy por hoy funge como el campeón del peso supermediano de la OMB. En entrevista post pelea con Tv Azteca, refirió que buscará enfrentarlo antes de Caleb Plant.

"Voy por Billy Joe Saunders.. Es el primero para el mes de mayo, espero que se puedan concretar estas dos peleas, donde somos dos campeones. Queremos pasar ese primer objetivo y seguir haciendo historia, declaró el "Canelo".

Asimismo, el jaliscience añadió que por ahora nada se ha concretado, aunque varias pláticas se encuentren en avance con la gente del posible oponente, nada esta decidido, ya que con las palabras de Álvarez, Saunders se está poniendo sus "moños" para enfrentarlo.

"Fíjate que Saunders se está poniendo sus "moños" para aceptar la propuesta de la pelea. Gritan, hablan y dicen no se cuantas cosas y al final piden la luna y las estrellas. A parte van a ganar lo doble o lo triple de lo que ellos van a solicitar, entonces eso no me agrada en varios momentos", expresó el pugilista.

Además reconoció que este siguiente combate en su carrera será distinta que la que vivió esta noche frente a Yildirim. Los entrenamientos no son sencillos cuando alguien subirá al ring, por lo que Álvarez hará lo posible por dar lo mejor si mismo para derrotar a Billy Saunders, explicó para ESPN.

Saúl Álvarez junto a su equipo después del triunfo

Instagram canelo

"Será una confrontación que me va a costar mucho trabajo en los primeros asaltos por el movimiento de Saunders, además de ser un peleador zurdo. No obstante, el nivel en el que estoy me hará acoplarme a cualquier estilo y estoy listo para lo que venga".

Saúl Álvarez derribó a Avni Yildirim en el tercer asalto. La campana lo salvó de seguir siendo atacado, sin embargo, ya no apareció en el tercer episodio, por lo que el "Canelo" se proclamó como el vencedor de esta noche en Miami. Florida.