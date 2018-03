Comisión Atlética de Nevada suspende al Canelo tras doping

Un tremendo gancho al hígado es lo que ha recibido el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez junto a su equipo luego de que se diera a conocer que la Comisión Atlética de Nevada suspendió al pugilista temporalmente debido al doping presentado el 17 y 20 de febrero por la sustancia de clembuterol.

De acuerdo a la información proporcionada por Bob Bennett, director ejecutivo de la comisión a la cadena deportiva ESPN, la Comisión Atlética de Nevada programó una audiencia para Saúl "Canelo" Álvarez, misma que se realizará el próximo 10 de abril, poniendo así en un hilo el combate de desempate ante el kazajo Gennady Golovkin.

Ante esta situación, el combate de desempate entre el mexicano y el kazajo que está programado para el próximo 5 de mayo por los campeonatos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, está en seria duda.

Anteriormente la misma promotora de Saúl "Canelo" Álvarez, Golden Boy Promotions, dio a conocer el resultado adverso del tapatío en un examen de antidoping, por niveles bajos de la sustancia de clembuterol, generando una gran controversia pese a que señalan que el positivo podría ser producto de consumir alimentos contaminados.

Comunicado por parte de Golden Boy Promotions sobre la situación de Saul “Canelo” Álvarez y el positivo de Clembuterol en prueba voluntaria de dopaje. #Box pic.twitter.com/bAvizzEdbM — Fernando Zafra (@FernandoZafraC) 5 de marzo de 2018

Cabe resaltar que previo a la pelea, ambos pugilistas acordaron someterse obligatoriamente a estos exámenes que realiza la VADA, en donde el mexicano salió positivo.

La inconformidad de Golovkin tras el resultado adverso del Canelo

Por su parte, el equipo de Gennady Golovkin, no se ha quedado callado ya que han expresado su molestia por el doping de Álvarez, pues incluso el peleador kazajo ha llamado tramposo al mexicano, encendiendo así la polémica.

Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo) el Mar 20, 2018 at 6:39 PDT

"'Canelo' está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", fue lo dicho por el kazajo hace algunos días.

De igual manera, el entrenador de "GGG", Abel Sánchez también se mostró poco convencido de que el resultado adverso del peleador mexicano sea por consumir carne contaminada, situación que seguramente puso a pensar a la Comisión Atlética de Nevada para realizar una investigación más profunda en este delicado caso.

Ante dichos ataques de los rivales, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, se ha defendido a tal grado de perder los estribos e insultar a cada uno de los personajes antes mencionados, asimismo en su momento el tapatío fue el primero en manifestarse tras conocer el resultado adverso.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y molesta, pues nunca me había sucedido. Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final se impondrá la verdad", expresó Álvarez a través de un comunicado que dio Golden Boy Promotions.

Ante esta suspensión el peleador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, se verá obligado a interrumpir su campamento que por el momento se encuentra realizando en California para la audiencia que tendrá que encarar el próximo 10 de abril, en dicha cita se definirá si el combate de desempate se llevará o no a cabo.