Saúl "Canelo" Álvarez acusado de negarse a pelear contra boxeadores de raza negra

Estados Unidos.- De nueva cuenta Saúl "Canelo" Álvarez es perseguido por sus decisiones al elegir un rival pero ahora las declaraciones de Terence Crawford son más fuertes que cualquier otra al revelar que el mexicano evita pelear con boxeadores de raza negra argumentando que ellos si le generarían problemas en las peleas.

Según Terence Crawford en la carrera de Canelo Álvarez hay pocos o nulos combates con boxeadores negros y que basa en que todos en su mayoría son blancos y eso tiene que ver directamente con la facilidad que tiene el mexicano para vencerlos ya que si fueron de raza negra todo fuera diferente.

"Cuando miras la carrera de Canelo (Álvarez), es como si hubiera rehuido a los luchadores negros. Creo que los luchadores negros le dan problemas", comentó a Sirius XM.

Pero no solo quedó ahí pues dio nombres de los peleadores que fácilmente hubieran podido pelear contra el mexicano en las distintas categorías en las que ha estado pero en ningún momento fueron opción para él lo que cada vez confirmaría su hipótesis. Esos peleadores son Demetrius Andrade, Jermall Charlo por mencionar algunos y no ha sido el único boxeador que le han dicho que debe pelear contra ellos pero no por su color si no por su calidad.

Curiosamente Terence omitió decir que Canelo Álvarez si ha tenido pelea con este tipo de boxeadores, incluso registra su única derrota como profesional ante uno y fue Floyd Mayweather en el 2013. Otros boxeadores de raza negra contra los que ha peleado es Shane Mosley, Daniel Jacobs recientemente y a todos ellos les ganó sin problema.

Es un hecho que en los últimos combate los rivales han para Canelo Álvarez han sido más de tes clara, pero eso se debe a que han sido lo que tienen los títulos por lo que ha tenido que pelear. De parte de Saúl nunca ha emitido un rechazo hacia los boxeadores de color.

Por lo pronto el mexicano ya se prepara para su siguiente pelea ante el británico Billy Joe Saunders para el próximo 8 de mayo en Dallas. Ahí el púgil mexicano comenzará su camino a la unificación de los títulos de supermedianos en caso de ganar a Saunders. Actualmente Canelo posee 2 títulos de la división (CMB y AMB) y necesita al menos 3 para iniciar su unificación y Saunders tiene el tercero para eso del OMB.

En caso de ganar estaría luchando una vez más en septiembre para lograr el cuarto título y así unificarlos todos. Apenas este sábado el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán confirmó que este 2021 ve a Canelo como uno de los boxeadores más completos y que difícilmente lo verán caer, incluso lo llamó invencible.