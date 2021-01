Saúl 'Canelo' Álvarez daría a conocer su próximo rival en esta semana

El actual campeón mundial de peso supermediano de la AMB y CMB, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez publicó un breve mensaje en las redes sociales que hacen suponer en esta semana podría dar a conocer el rival y la fecha de su próxima pelea.

El peleador de Guadalajara, quien es catalogado por la revista Ring como el mejor boxeador Libra por Libra del mundo en la actualidad posteó este martes solo dos palabras que levantaron la curiosidad de sus seguidores. "Anuncio próximamente", escribió el Canelo en su cuenta de Twitter, que acompañó con el hastag #teamcanelo, un puño y una llama.

Las reacciones de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. "Otro flan??", preguntó Óscar Palafox. "Es (Avni) Yldirim en Feb y BJS (Billy Joe Saunders) en Mayo. El ultimo campeon invicto de la misma edad de Canelo, un cinturon mas para ser absoluto, muy buen rival. El turco no es buen rival pero es para que no le quiten el cintruon", fue el comentario de David Emanuel.

"Por favor no salgas con que vas a pelear contra el viejito de GGG (Gennady Goovkin)o el jovencito de (Jaime) Munguía... ,escoge un rival serio ,de tu nivel . Me gustaría verte pelear contra el bocón de (Jermall) Charlo", escribió Lucho Zepeda.

"Vas a pelear con Gennadiy Golovkin? porque para mi él ganó cuando pelearon el año pasado la primera pelea y la segunda pelea fue empate ... Así que quiero ver esa pelea", comentó Francis en la red social.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre, Saúl Álvarez retornó al ring tras imponerse sobre el británico Callum Smith para proclamarse campeón mundial de peso superdiano de la AMB y CMB, en lo que fue su única pelea del 2020.

La pandemia del Covid-19 y el conflicto contractual que tuvo con Golden Boy Promotions y la empresa de streaming DAZN, hizo que el peleador tapatío estuviera 13 meses sin actividad en el ring.

Luego de vencer a Callum Smith, el Canelo Álvarez había expresado sus intenciones de unificar los cinturones de las 168 libras, aunque no descartó una posible tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin, quien es el actual campeón de peso medio de la FIB.