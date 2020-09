Saúl ‘Canelo’ Álvarez demanda a Óscar de la hoya y DAZN

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, demandó a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promtions y DAZN, las organizaciones que manejan su carrera por incumplimiento de contrato.

‘Canelo’ Álvarez había interpuesto la demanda este martes en una corte federal de Los Ángeles, California, de acuerdo con The Athletic medio de los Estados Unidos, estaría impuesta por supuesto incumplimiento de contacto ante las partes ya mencionadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Saúl Álvarez y su equipo no se convencieron de las ofertas que le habían dado para regresar al cuadrilátero y optaron por tomar el camino legal debido a que considera no le están cumpliendo con los acuerdos pues al boxeador mexicano no le han concretado ningún combate desde el 2019.

“Soy el número uno libra por libra del mundo”, dijo Álvarez en un comunicado a The Athletic. “No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen”.

Saúl 'Canelo' Álvarez previo a una pelea en Las Vegas/AFP

En 2018 “Canelo” firmó una extensión de contrato con Golden Boy Promotions por cinco años, y a su vez firmó un acuerdo histórico por 365 millones de dólares y 11 peleas con la cadena de streaming DAZN. La primera pelea con Rocky Fielding, en diciembre de ese año, sería por 15 millones y el resto por una garantía de 35 millones.

De acuerdo con el contrato asignado entonces, que convirtió al mexicano en el peleador que más dinero le habían garantizado en la historia, Álvarez mínimo tenía que pelear dos veces al año, pero no le han podido concretar ningún combate a pesar de que DAZN ya se reactivó con algunas peleas, y para su regreso se sabe que no le estaban ofreciendo siquiera la mitad de lo que tenía garantizado.

Cabe señalar que había ciertos problemas entre “Canelo” con Golden Boy Promotions, sobre todo cuando no pudieron concretar la pelea obligatoria por el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo ante Sergiy Derevyanchenko y al final el organismo le quitó el título al mexicano, la realidad es que 2020 e incluso 2021 lucían bien, sobre todo después de que “Canelo” obtuvo el premio a peleador del año en 2019.

Te puede interesar:

Partidos para hoy 9 de septiembre de Liga MX y Liga de Expansión: dónde y a qué hora verlos

NBA: LeBron James lleva a los Lakers al 2-1 en serie ante Rockets

James Rodríguez causa furor con su llegada a la Premier League, actríz porno lo felicita por llegar al Everton