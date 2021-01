Saúl 'Canelo' Álvarez demuestra el gran cariño que le tiene a su hermano Ricardo

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, actual campeón de peso supermediano el AMB y CMB y quien es calificado por Ring Magazine como el mejor boxeador Libra por Libra en la actualidad, mantiene una gran unión y relación con cada uno de sus hermanos.

A través de las redes sociales, Ricardo "Dinamita" Álvarez publicó una fotografia acompañada de un emotivo mensaje, donde demuestra el enorme amor y admiración que le tiene a su hermano Saúl, quien el pasado 19 de diciembre en Dallas, Texas, noqueó al británico Callum Smith.

"Que privilegio ser tu Hermano y no tanto por lo que representas si no por el gran ser humano que Eres. Te amo hermano @canelo #proud #fenomeno #best #human", escribió en su cuenta de Instagram, Ricardo Álvarez quien tuvo 30 peleas en el terreno profesional.

El Canelo no tardó en reaccionar por ese post donde besa en la mejilla a su hermano e incluso lo compartió a sus seguidores en Instagram. "Yo a ti hermano", le respondió Saúl Álvarez a 'Dinamita', quien tuvo su último combate en 2014.

La publicación del peleador de Guadalajara, lleva ya más de 147 mil likes. Saúl Álvarez cuenta con 7.6 millones de seguidores en Instagram.

Con su victoria ante Callum Smith, el 'Canelo' conquistó los cinturones de la AMB y CMB, en lo que fue su retorno a cuadrilátero después de 13 meses de inactividad y tras llegar a un acuerdo en la demanda que interpuso contra la empresa DAZN y la promotora Golden Boy, de Óscar de la Hoya.

El campeón actualmente se encuentra descansando con su familia en su natal Guadalajara, Jalisco, antes de regresar a San Diego, California, donde entrena en el gimnasio de Eddy Reynoso.