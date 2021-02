Saúl "Canelo" Álvarez llamó eufórico a Óscar Valdez por gran demostración ante a Miguel Berchelt

México.- Las figuras del Canelo Team comandadas por Eddy Reynoso se juntaron por videollamada al finalizar la pelea de Óscar Valdez quien derrotó con una gran exhibición a Miguel "Alacrán" Berchelt y a quien además le arrebató el título superpluma del CMB. Ante eso Saúl "Canelo" Álvarez no contuvo la emoción y llamó directamente a Óscar para felicitarlo por su logro.

Ya en los vestidores se dio a conocer un video donde se ve a Óscar Valdez sentado mientras frente a él hay un celular con una videollamada de nada más y nada menos que su compañero, Saúl "Canelo" Álvarez, quien le dejó claro que está más que feliz de lo que había hecho arriba del ring. Además le reconoció que no lo tocó en ningún momento.

No sabes qué pinche gusto, me quedé ronco. Te moviste perro, vete la cara, no te tocó. ¡Qué pinche orgullo, orgullo cabrón, todos te vimos", dijo Canelo.