Saúl "Canelo" Álvarez rechazó ser jugador del Atlas por su cariño al boxeo

México.- La nueva faceta recién revelada por Saúl "Canelo" Álvarez habla del futbol y de su cercanía con el Atlas, equipo de futbol de la Liga MX a quien rechazó para dedicarse el boxeo. El púgil mexicano se abrió en una entrevista con Javier Alarcón a quien le contó su pasado rojinegro.

En el canal de Youtube de Javier Alarcón, "Entre Camaradas", el boxeador mexicano fue uno de los invitados y habló su de su paso como boxeados y de los tantos temas polémicos que ha tenido alrededor de su vida. Pero fue el tema del futbol el que llamó la atención pues quien conoce la historia de Saúl Álvarez sabe que el boxeo siempre estuvo en su entorno y que no hubo algo más.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero de propias palabras confesó que los colores del Atlas estuvieron ser su indumentaria antes de unos guantes y todo por el deseo de su padre de que fuera futbolista. Asegura que la desobediencia de su parte para su padre era tanta el punto que le habló de frente y le dijo que no cambiaría el boxeo por nada del mundo.

Leer más: Mike Tyson ve absurdo que llamen "Hijo de la Leyenda" Julio César Chávez Jr

"Jugaba futbol, de niño me querían llevar a las fuerzas básicas del Atlas, pero ya conocía el boxeo en ese momento, yo dije 'quiero ser peleador no quiero ser futbolista, a veces solo jugaba por pelearme", confesó el campeón del mundo.

Y así fue como se convirtió en boxeador antes que futbolista y es que en muchas ocasiones ha confesado que el futbol no es un tema que le llame la atención y que solo cuando la Selección Mexicana tiene actividad es cuando se sienta a ver un partido. Agregó que a diferencia de lo que muchos piensas que por ser de Guadalajara debe tener un cariño por esos equipos cuando no es así.

"No tengo un equipo. No soy muy futbolero, siempre que juega la selección apoyo al país, pero no soy de apoyar a un equipo o de estar pendiente del futbol", agregó. Entre otros deportes que si le llenan el ojo está el Golf y ha quedado demostrado en sus espadas para participar en varios eventos y también por gusto.

Leer más: ¡Ya hay sede! Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders ya saben dónde se verán las caras

Canelo vs Saunders

En el plano que él si conoce que es el boxeo se prepara para su próxima pelea ante el británico, Billy Joe Saunders para el 8 de mayo de 2021 a la cual ya han revelado la sede y será Texas. En el combate están en juego los títulos supermedianos de ambos peleadores. Canelo Álvarez busca unificarse en las 168 libras y en caso de ganar lo logrará.

Esta pelea fue anunciada apenas hace unas semanas, solo minutos después de la pelea ante Avni Yildirim que solo pudo aguantar 3 rounds luego de los impactos poderosos del mexicano. Con eso se quedó con loe títulos del CMB y del AMB.

La pelea su llevó al estado de Texas por las facilidades que existen ahí para la sociedad quienes han tenido el permiso de dejar de usar el cubrebocas y la apertura de establecimientos. Será a partir de este 23 de marzo cuando se pongan oficialmente la preventa de los boletos y a partir del 25 marzo cuando salgan al publico en general.