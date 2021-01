Saúl 'Canelo' Álvarez revela la razón del por qué no pelea contra boxeadores mexicanos

Ciudad de México.- Fuertes declaraciones de Saúl 'Canelo' Álvarez que una vez más dio de que hablar cuando de le preguntó sobre su rivalidad con peleadores mexicanos a quienes rechazó tajantemente por no estar al nivel y por verle poco sentido enfrentar a dos mexicanos.

Previo a su siguiente pelea ante el turco Avni Yildirim, el 'Canelo' le concedió algunas palabras para TV Azteca quienes le sacaron la verdadera razón por la que no sostiene combates con peleadores mexicanos y es más que sencilla, "no me gusta pelear con mexicanos".

"Yo represento a México y o me gusta pelear con mexicano, no le veo sentido", aunque dejó la puerta abierta a uno que le ha cautivado por su forma de pelear pero aseguró que de momento es bueno pero le falta nivel para poder medirse ante él.

Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría", dijo el mexicano.

La carrera de Saúl Álvarez dio un gran giro cuando dejó de pelear en México para ir a buscar peleadores fuera del país que le ayudaron a tener el reconocimiento del que ahora puede presumir, aunque no todo le ha sido sencillo y menos con las criticas, pues hay quienes si le aceptan ser el mejor del momento en su división pero hay muchos otros que no lo quieren.

Siguiendo con su rechazo a los mexicanos, el último gran peleador azteca con el que se vio las caras fue Julio César Chávez Jr, en 2017 en una de las peleas más esperadas por la fanaticada mexicana quienes no dudaron en compararlos. Al final del mismo el hijo de la leyenda se llevó una de las peores derrotas de su carrera, mientras que para Saúl no significó mucho.

La última palea con un mexicano fue ante Julio César Chávez Jr en 2017

Los peleadores extranjeros que han pasado por el ring junto a Canelo, su más reciente pelea ante Callum Smith, Floyd Mayweather Jr, Miguel Cotto, Amir Khan, Gennady Golovkin en dos ocasiones, Daniel Jacobs , Sergey Kovalev y muchos otros que han sido parte su formación en su carrera boxística.

Ahora su siguiente rival es el turco Avni Yildirim con quien se subirá al ring el próximo 27 de febrero en Miami donde el mexicano se arriesgará al poner en juego sus cinturones de la CMB y AMB. También se le preguntó sobre la posibilidad de que peleara en México pero de momento aseguró que si le hubiera gustado pero que el tiempo de pandemia le complicó los planes.

"Esperamos en un futuro la podamos concretar. La idea es llenar un estadio y conforme avance el tiempo iremos viendo", finalizó el Canelo.