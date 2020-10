Saúl 'Canelo' Álvarez se pronuncia en contra del Donald Trump por calificar de “violadores” a los latinos

El próximo 3 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el actual presidente Donald Trump, busca encarecidamente ser reelegido, sin embargo, diversas celebridades y deportistas han se han pronunciado abiertamente en contra del mandatario estadounidense.

Tal es el caso del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien en una reciente entrevista con Elizabeth Pérez de CNN, en contra del Presidente Trump, donde al cuestionársele sobre el mandatario dijo que su opinión era la misma que en el 2015.

En su campaña de 2015, Donald Trump, calificó de “violadores” a los latinos, en aquel entonces en una entrevista el púgil de la misma forma se pronuncio en contra del actual presidente, donde declaró que era muy malo que lo estuviera diciendo esas palabras en campaña, además dijo que los latinos venían a trabajar solemnemente.

"Si lo está haciendo por campaña es algo muy malo. Los latinos venimos a trabajar, a salir adelante, es lo único que venimos a hacer y yo estoy con los latinos, soy uno más de ellos, que viene a salir adelante y creo que lo que está haciendo ese señor nos ofende nada más a la gente latina", expresó el deportista en aquel momento”, declaraciones del Canelo en el 2015

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, recordando las palabras de Trump de aquel entonces, dijo que su opinión no ha cambiado, y ratificó su postura, además aseguró que no está arrepentido de aquellas declaraciones en contra del candidato a la presidencia.

[Mi opinión] No ha cambiado y la reitero. No son palabras para hablarnos a nosotros. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar y ahora sí que al “sueño americano” como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir, señaló el campeón mexicano