Saul 'Canelo' Álvarez y Callum Smith sin problemas para dar el peso rumbo a su pelea de este sábado

San Antonio, Texas.- Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de pesaje para Saúl 'Canelo' Álvarez y Callum Smith previo a su pelea por el campeonato de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Los dos peleadores no tuvieron problema alguno para dar el peso de las 168 libras pactadas por lo que solo queda esperar al momento de la pelea este sábado 19 de diciembre.

Alrededor de las 11:30 am ambos peleadores subieron a la báscula para dar el peso, como ya se mencionó ninguno tuvo el problema, pero si fue Callum Smith quien más se esforzó para llegar a darlo pues su entrenamiento fue distinto, teniendo en cuenta su altura y diferencia de cuerpo al de Saúl Álvarez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Previo al momento del pesaje, ambos peleadores estuvieron en una rueda de prensa en la cual hablaron sobre lo que esperan de la contienda, siendo el Canelo el primero en tomar el micrófono para externar su emoción y sus grandes expectativas con su pelea de este sábado, "Los estoy disfrutando al cien por ciento. No se ve la gente en el hotel, los gritos, la pelea, pero es lo que hago en la semana de la pelea; estoy en mi cuarto, atender medios (de comunicación) y prácticamente es lo mismo", dijo el tapatío.

Por si fuera poco dejó claro que esta pelea le genera muchos ansias, ya que el riesgo es algo que disfruta y sabe que un combate que le represente una exigencia más como lo será este es de mucha expectativa para él y si equipo, " Todo lo que me genera un riesgo, me gusta. Es un gran riesgo para mi carrera, pero también es seguir haciendo historia. Me gustan los retos y estoy listo para seguir haciéndole y tomar las grandes peleas", dijo Canelo en conferencia de prensa.

Mientras que Callum Smith quien se mantiene invicto, dijo que confía en toda su experiencia y que de no no ser capaz de ganar no hubiera aceptado el combate contra uno de los mejores boxeadores del mundo, "No estaría aquí sin tener capacidad y habilidad para boxear", comentó.

Pero también dejó claro que ha visto como 'Canelo' ha peleado e incluso se declaró fan del mexicano pero asegura que siempre ha sabido que tiene la posibilidad de vencerlo y es por eso que ahora se dará su pelea. "Sé lo que puedo hacer. He visto pelear al 'Canelo' Álvarez, soy muy fan del mexicano, pero siempre que lo veía peleando pensaban que podría ganarle. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo y espero no desaprovecharla", reveló el inglés.

Callum Smith se dijo confiado de vencer a Canelo | Foto: Captura

La altura, el tema más evidente

Como ya se sabe la estatura de ambos peleadores es totalmente diferente, desde los días que se anunció la pelea se sabía que ese tema sería de considerar para Saúl 'Canelo' Álvarez quien tiene una desventaja de 16 centímetros, lo que puede hacerle sufrir al momento de acercarse para conectar algún golpe.

Si bien esto le genera un problema al mexicano también será de considerar para el nacido en Liverpool pues si se confía demasiado podría ser un error que pagaría muy caro ante la potencia del Canelo. Pero los números avalan al Callum quien con 30 años se mantiene invicto con 27 peleas de las cuales ha ganado 19 por la vía rápida.

La altura será algo que puede definir el combate | Foto: Twitter DAZN

Dónde y cuándo ver la pelea

El combate será este sábado 19 de diciembre de 2020 en el Alamodeme de San Antonio, Texas y para sorpresa de muchos el combate tendrá la oportunidad de recibir hasta 12 mil espectadores, claramente con todas las medidas de salud disponibles para evitar grupos grandes de personas compartiendo un espacio muy reducido.

La función iniciará en punto de las 19:00 pm (Centro de México) pero sería aproximadamente a las 21:00 (Centro de México) cuando la pelea de Canelo vs Callum se lleve a cabo, esto puede varían dependiendo de los combates previos a su lucha. La transmisión estará a cargo de varias televisoras mexicanas para cada uno de los gustos como: ESPN, Canal 5, Azteca 7, pero también podrán verlo a través de la plataforma de DAZN totalmente en vivo.