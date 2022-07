Scarlett Camberos de América Femenil denuncia acoso de parte de un fan

México.- La atacante del Club América Femenil, Scarlett Camberos ha utilizado las redes sociales para hacer del conocimiento de todos sus fans que hay un hombre que la ha estado acosando, haciéndose pasar por un fan de ella y como de otras jugadoras ha estado hostigando a la futbolista tanto en redes sociales como en la calle en donde en más de una ocasión se lo ha encontrado esperándola para poder hablar con ella.

En su cuenta de Twitter Scarlett Camberos compartió la noticia asegurando que esta persona ha creado perfiles falsos en más de una red social en donde se hace pasar como ella y donde además ha llegado a decir que tiene una relación con la futbolista. "Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mi en redes sociales y acosándome", se lee junto a la captura de una cuenta de Twitter en donde el hombre realizó una portada con las fotos de ambos.

Asimismo Scarlett Camberos dio la cuenta de Instagram de su acosador y aseguró que se lo encontró muy cerca de su casa por lo que tiene miedo de que algo pueda pasarle, "Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme a diario y hoy me lo topé en camino a casa. Acosando no está bien". Así mostrando hasta 4 cuentas falsas en donde se den a conocer algunos detalles de la persona como su rostro, nombre.

Ante la denuncia de la goleadora del Club América de la temporada pasada en la Liga MX Femenil, más jugadoras del conjunto del América han salido a corroborar que tambien a ellas las ha estado acosando. Selene Valera fue una de las que en sus redes compartió la denuncia. "Es el mismo que tiempo molestó a Jana (Gutiérrez) y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como ya quiera tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlett y se lo tope en la calle", comentó.

Ya algunas ves las jugadoras habían avisado al club que en la salida ciertas personas se le acercaban de más cuando salían de los entrenamientos por lo que se intensificaron las medidas de seguridad, aún así los acosos han continuado por parte de estas personas. De momento el Club América Femenil no se ha pronunciado pero en cada ocasión que una de sus jugadoras ha tenido algún problema de esa índole las han respaldado.