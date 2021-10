Scarlett Salazar deslumbra las redes sociales con la coordinación y movimientos en famoso trend

México.- Scarlett Salazar una vez más da de que hablar y es que la modelo subió recientemente un video a su cuenta de TikTok en donde dejó claro que tiene el toque para cumplir con el baile de moda en las redes sociales, además de regalar un taco de ojo para sus miles de seguidores.

La tambien conductora deportiva que es por lo que más la conocen compartió un video en su red social en donde practica un baile con música del cantante Rauw Alejandro, en el clip Scarlett Salazar dejó con la boca abierta a más de 302 mil fans que no se perdieron el momento de ver bailar la encantadora mujer.

Lo que tambien destacó del video es que Scarlett Salazar es dueña de una figura de ensueño y una vez quedó comprobado en las redes sociales por qué es una de las más seguidas cuando los resultados del gym se reflejaron en su abdomen en donde se ve totalmente marcado lo que desató la locura en su video en donde la llamaron hasta "perfecta".

Cuidosamente Scarlett Salazar tiene solo 333 mil seguidores en su cuenta de TikTok con solo 2 videos publicado en donde ambos muestra sus mejores pasos de baile pero en este último casi logró que todos sus seguidores vieran el video lo que demuestra lo influyente que es la conductora en las redes.

Scarlett Salazar tambien tiene otro imperio en Instagram en donde sus fans son mayores pero tambien hay más contenido que es del agrado de los usuarios especialmente los viajes de la mexicana a playas o a spa en donde modela algunos trajes de playa para más comodidad.

Scarlett Salazar cautiva en las redes sociales por su belleza y conocimiento deportivo | Foto: Instagram Scarlett Salazar

Tampoco es que sea muy complicado no querer a Scarlett Salazar pues es una amante de estar siempre actualizada en las redes y no hay día en lo que sus plataformas no tengan algo innovador para quien las visite, desde sus proyectos deportivos, fotografías del día a día y algunas más producidas que son las que más likes le generan.

Scarlett Salazar aún tiene mucho por recorrer en el mundo digital y cada vez se acerca más a lograr su primer millón de fans y todo logrado por dedicación y el atrevimiento de destacar en el mundo del deporte acompañado con un poco de su belleza que hace todo mucho más fácil.