Scarlett Salazar recompensa a todos aquellos que los Reyes Magos no les trajo nada

México.- Este 6 de enero en México se celebra el Día de los Reyes Magos en donde a todos los que se portaron más que bien recibieron sus recompensas pero a quienes no les trajo nada, no se preocupen ya que gracias a a Scarlett Salazar no pasarán un día triste y es que la modelo dejó uno de los mejores regalos en sus redes sociales para todos aquellos que deseen un poco de cariño, además de darse un taco de ojo con las imágenes de la influencer.

Gracias a su cuanta de Instagram Scarlett Salazar pudo compartir un mensaje lleno de cariño pero acompañado de un par de fotos que elevaron un poco el tono del mensaje pero que al final de cuentas fue más llamativo, "Si no les trajeron nada los reyes magos recuerden que yo siempre los traigo en mi corazón ¿okkkk? Los tecueme", fueron las palabras la bella mujer quien en pocos minutos recibió miles de likes y mensajes de agradecimiento.

Y es que el regalo que Scarlett Salazar les hizo no tiene nada desperdicio, la sorpresa fueron un par de fotos de ella disfrutando de su último paseo en Nuevo Vallarta en donde pasó un rico fin de semana junto a su pareja, pero sin olvidarse de sus miles de seguidores les dejó las fotos en donde modela un coqueto traje de baño color verde que gracias al contraste que hace con su tono de piel fue mucho más llamativo.

Una de las imágenes, la más tranquila es de ella y su bello rostro, aunque se aprecia que usa el bañador debajo de una blusa, pero la segunda postal es donde todos perdieron el control, fue un plano totalmente detalle de su escultural abdomen y claro el resto del traje de baño. con solo esa foto hizo olvidar que no a todos les dieron regalos en este día de Reyes.

Este es el regalo que Scarlett Salazar le hizo a todos sus fans | Foto: Instagram Scarlett Salazar

"Tan hermosa, saludos a mi crush", "Que guapa te vez", "Que buen regalo nadie se había preocupado tanto por mi", "Igual siempre te traemos en nuestros corazones", fueron algunos de los mensajes que ha recibido Scarlett Salazar en su publicación, a solo minutos de que la compartió, además de que ya más de 20 mil personas y fieles fans han dejado su like.

Curiosamente Scarlett Salazar es de las influencers que da regalos en todas las épocas del año, la conductora es seguida principalmente por su belleza y su contenido en redes, luego sigue el tema del domino del deporte, hay que recordar que Scarlett Salazar es una de las conocedoras del tema pues cada semana está hablando de lo más relevante de la semana.