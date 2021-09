Scarlett Salazar roba las miradas con ajustados jeans pero se lleva malas reacciones

Jalisco.- La bella Scarlett Salazar no le tiene miedo al que dirán y comparte reveladoras fotos que aunque han desatado ciertos comentarios no deja de ser una verdadera joya para muchos otros más que la admiran y que la ven de lo más hermosa.

Scarlett es una de las mujeres en el mundo del deporte con una figura de ensueño, la tapatía es el centro de atención de las redes cada que publica una foto en su cuentas y en esta ocasión no ha sido la excepción, aunque no le fue como esperaba en cuestión de buenos comentarios.

La influencer utilizó un sombrero de Sheriff de aquellas películas de antaño en donde la figura de autoridad se media por la estrella que lucia en su ropa, pues ella la portaba, pero antes que eso las mirabas se fueron en un lugar distinto que causó más comentarios en su contra que los buenos.

La sorpresa fue que su retaguardia no se miraba de lo más natural, se sabe que ha tenido algunos arreglitos, pero en las fotos no dejó nada a la imaginación ya que el tamaño era desproporcionado lo que no pasó desapercibido por al menos 65 mil personas que pasaron por su publicación.

Scarlett Salazar es el centro de atención de las redes sociales | Foto: Instagram Scarlett Salazar

Aún así con ese detalle Scarlett Salazar no se desanimó ni borró las imágenes pues ella se ama completamente a como es y como ha decidido que su cuerpo se vea. Incluso en otras sesiones fotografías ha logrado mostrar una de las siluetas más increíbles en las redes. Algo que la define es su bella sonrisa y la diminuta cintura que cada vez se hace más pequeña.

No todos los comentarios fueron malos, pues hubo algunos más que aplaudieron la belleza de Scarlett Salazar y dejaron palabras de motivación para que siga compartiendo mucho más contenido similar.

La influencer se ha hecho de una gran fama por sus atrevidos atuendos en muchas ocasiones, principalmente los trajes de baño en donde todo se ve mucho mejor en su lugar y que le hacen un favor y evita comentarios como los que ahora ha recibido. Son más de medio millón de personas las que están pendiente de lo que hace Scarlett Salazar.

