Muerte del boxeador Scott Westgarth ayudó a salvar vidas

Londres, Inglaterra.- El pasado 25 de febrero, la noticia del terrible fallecimiento del boxeador británico Scott Westgarth, después de haber ganado un combate conmocionó al mundo del deporte de las narices chatas, pues fue a consecuencia de los golpes recibidos la causa de la muerte.

Si bien el boxeador británico Scott Westgarth perdió la vida en el hospital un día después de ganar un combate, hoy se ha dado a conocer que los órganos que fueron donados les permitió salvar la vida de varias personas.

Al pugilista británico no se le recordará mucho por lo que realizó arriba del ring durante su etapa como boxeador profesional, sino por el aspecto humano que este tuvo en vida.

Salvó la vida de siete personas

Durante una entrevista para el prestigioso diario The Mirror, Rebecca, la madre del peleador británico, destacó la forma de ser de Scott Westgarth en vida y además reveló que la donación de sus órganos tras el fallecimiento de este, salvó la vida de siete personas.

“Siempre ayudó a las personas. Fue amable, feliz y valiente. Ahora, quiero que la gente lo recuerde, no sólo como un boxeador, sino como el ser humano que fue. Incluso cuando llegué al hospital me di cuenta que Scott estaba en tres listas de donante de órganos. También me dijeron que siete personas habían sido salvadas”, expresó la madre del ex boxeador.

Pese a que su hijo Scott Westgarth, perdió la vida arriba del ring, Rebecca dejó en claro que no está en contra del boxeo, ya que practicar dicho deporte mantiene en buen camino a los jóvenes.

“Le trae muchas cosas buenas a muchos jóvenes. Los mantiene por el buen camino. Sé que Scott lo habría sentido de la misma manera”, recalcó la madre de Scott Westgarth.

En su corta etapa dentro del boxeo profesional, el británico Scott Westgarth, tuvo un récord de 7 peleas ganadas, dos derrotas, un empate y dos victorias obtenidas por la vía del cloroformo.