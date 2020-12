¡Se acabó! Miguel Herrera es despedido del Club América por malos resultados

Ciudad de México.- El Club América le ha dado la última estocada a Miguel Herrera y deciden decirle adiós luego de su terrible temporada con el equipo, a través de un comunicado en redes sociales se dio a conocer la noticia que ya se olía luego de la eliminación en la Concachampions.

El comunicado dice, "El día de hoy el Club América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que ésta ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado el club".

Con esas palabras la directiva le dijo adiós al entrenador que le dio una década de triunfos y escándalos que se quedarán en la memoria de los americanistas, que en su mayoría no ya no querían el estratega por sus recientes malos resultados.

Los cuales comenzaron desde la pretemporada con la eliminación de la Copa GNP, luego con las malas decisiones en la Liga MX, hasta el punto de quedar fuera de la campaña en 4tos de final por las Chivas pero ahora por la eliminación de la Concachampions que no pudo seguir avanzando.

�� Comunicado oficial:



Club América informa que da por concluida la relación laboral con Miguel Herrera.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/oMMFMSsjmf — Club América (@ClubAmerica) December 21, 2020

Eso además de la palea en la que se vio involucrado con los auxiliares del LAFC fueron las detonantes de la decisión de despido. En el tiempo que Miguel Herrera estuvo, América logró 7 finales, donde ganó dos Ligas MX, Una Copa MX, Una supercopa MX, Un Campeón de Campeones.

Ahora el equipo se mantiene sin entrenador para el arranque de la nueva temporada, si bien era algo que se esperaba por la seguida de malos resultados, la directiva deberá ponerse en marcha para encontrar al hombre indicado.

Por parte de la afición era algo que ya no tenía una solución, cada fin de semana fuera el resultado que fuera para el América, los seguidores ya pedián la salida del entrenador por no ser el que atacaba o por no ser el que siempre proponia.

Este desgaste comenzó luego de que en las últimas temporadas equipos grandes de Europa llegaron a arrebatarle los jugadores el América, casos como Marchesín, Uribe, Guido que eran jugadores esenciales para el parado de Miguel.

Herrera se va como uno de los entrenadores más ganadores del equipo pro tambien como uno de los más cuestionados y no precisamente por su juego, si no por su actitud que en muchas de las ocasiones le generó hasta multas con su directiva.