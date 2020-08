¿Se acabó el amor? Afición de Chivas critica el desempeño de JJ Macías

Guadalajara.- Las cosas no marchan bien en Chivas, la baja productividad de sus futbolistas han sido la principal causa de los cuestionamientos de los aficionados que le piden más a sus jugadores. El hombre que fue atacado esta vez fue José Juan Macías quien no tuvo un buen partido ante el Pachuca este sábado.

Sus últimas apariciones con el cuadro de las Chivas no han sido las mejores, el delantero no ha tenido un gran desempeño siendo participe de la falta de goles del equipo. Y no solo de esta temporada si no que desde su llegada el torneo anterior solo ha podido marcar en 5 ocasiones lo que está muy por debajo de lo que mostró en León.

La gota que derramó el vaso fue este sábado cuando en un partido que parecía en el papel que se podía ganar no fue así por la falta de gol de la delantera de las Chivas, si bien no solo Macías es el culpable de la falta de gol si es el más cuestionado pues no hay nada que el impida anotar más pues ha estado en todos los partidos y solo ha marcado un gol ante Bravos y de penal.

JJ Macías solo ha podido marcar un gol en el torneo | Jam Media

Al finalizar el partido las redes se volcaron contra el futbolista donde en su mayoría los aficionados cuestionaban su actitud y su juego pues no es nada parecido a lo que mostraba. Muchos aficionados dan culpa a las noticias que circulaban días atrás sobre el supuesto interés de equipos europeos, que gracias a esas perdió la noción de lo que tenía que hacer con Chivas por verse en Europa antes de tiempo.

Afición de Chivas recrimina el accionar de JJ Macías | Captura

Comparando sus números con el torneo anterior que fue cuando volvió a Chivas, estuvo presente en 8 juegos de los cuales 7 fueron de titular y anotó 4 goles, en la misma cantidad de juegos como titular en este torneo solamente suma una anotación. Con León en los dos torneos que jugó llegó a 16 goles su mejor marca con un equipo ya que sumando todos los que ha conseguido con Chivas no los alcanza con 8.

Vucetich ha mandado a Ronaldo Cisneros al Tapatío para que tenga ritmo, Alexis Vega ha estado más tiempo fuera del campo por indisciplina y enfermedades y Oribe Peralta no es considerado en el primer equipo. La cuota goleador recae en lo que pueda hacer Jesús Angulo y los destellos de Uriel Antuna que tampoco ha rendido como se había esperado.

