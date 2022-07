¿Se acabó la paciencia? Así es la postura en el Manchester United respecto a Cristiano Ronaldo

Desde que finalizó la temporada pasada, el nombre de Cristiano Ronaldo ha sido uno de los que más aparecen en los rumores de fichajes. El atacante tiene contrato vigente con el Manchester United, pero se ha manejado la versión de que no quiere continuar en el club porque no jugará Champions League la siguiente campaña.

El portugués no participó en la gira del Manchester United por territorio asiático y el técnico del equipo, Erik ten Hag, se manifestó al respecto. Mientras que hace unas semanas el neerlandés aseguró que tenía en sus planes a CR7, su discurso cambió en la conferencia de prensa previa al juego contra el Aston Villa.

"La situación es la misma que la semana pasada. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene; pero si lo hace, lo integraremos en el equipo", declaró con firmeza Ten Hag.

El argumento oficial que ha circulado sobre la ausencia de Ronaldo en la pretemporada es por problemas familiares. Sin embargo, medios europeos aseguran que su salida del Manchester United es inminente, aunque de momento no está claro el destino pues en el PSG y la Roma ya le habrían cerrado las puertas.

En ese escenario, una alternativa que se ha manejado es el Sporting Lisboa, pero sin que las negociaciones avancen hasta el momento. A falta de poco mas de un mes para que cierre la ventana de transferencias en las principales ligas de Europa, el panorma de Cristiano y el Manchester United sigue sin aclararse.

En lo que respecta al club, empató a dos goles este sábado contra el Aston Villa en su último juego en su gira internacional. El equipo inglés volverá a Inglaterra y el próximo fin de semana recibirá en el Old Trafford al Rayo Vallecano, su último juego de preparación antes del arranque de la temporada en la Premier League.