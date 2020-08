¿Se cancela el combate entre Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares?

La contienda entre Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares se habría cancelado para el 25 de de septiembre, luego de que el hijo del legendario boxeador mexicano del mismo nombre, subió una imagen en su cuenta de intagram.

En sus redes sociales, el "Junior" posteó una imagen con la palabra "cancelada", sobre su participación en la misma función donde Julio César Chávez protagonizará su tercera pelea de exhibición ante el mochitense Jorge "Travieso" Arce, en Tijuana, Baja California.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

JC Jr. borraría más tarde la imagen, para dar paso a las dudas y especulaciones sobre el combate.

Hasta este sábado, ni Chávez Carrasco ni Mario Cázares, habían informado sobre la posible cancelación del duelo, después de la controversia que se dio por el tema del peso, en una transmisión de "WBC Talks" del Consejo Mundial de Boxeo.

Hay polémica en el peso para la pelea entre Julio César Chávez Jr y Mario Cázares



Aquí los detalles �� https://t.co/powTELEsE9 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 29, 2020

Al parece la pelea inicialmente se había pactado para realizarse en las 172 libras, pero JC aclaró que su hijo no peleará en ese peso y solo se haría en 175 libras.

“No defiendo a mi peleador, Julio ni siquiera iba a pelear, le dije que si peleaba sería en 175 porque no quería que se sacrificara, con él (Mario) o con otro va a pelear, pero en 175, es el peso que dará y con el que se sentirá bien, si quiere Cázares si no con otro peleador, no hay problema”, externó la leyenda del boxeo mexicano, sin ocultar su molestia.

Indicó que al tratarse de una pelea de reaparición para su hijo después de su duelo en diciembre ante Daniel Jacobs, será en la división de los pesos semicompletos.

Chávez Jr, por su parte, destacó que si existe un acuerdo de que marque las 172 cumplirá, al tiempo de pedir la ayuda de Mauricio Sulaimán para que se encargara de la situación y todo pudiera arreglarse.

Po su parte, Chávez Jr. dijo que: "Si hay acuerdo eso se cumplirá el día del pesaje, Mauricio Sulaimán se encargará de que todo esté correcto, sin ventaja para ninguno, si se dijo trataré de dar el peso, quizá ando bien cerca y no habrá problema”.

Más tarde, el "Junior" externó que “le iba a pegar despacito a Mario, pero con esto que andan alegando vas a ver”, y entonces su oponente respondió: “como dije, se vale soñar y más te vale que despiertes de este sueño”.

.