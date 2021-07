Se confirma que oficinas del IMDEM se mantienen cerradas y sin labores

Mazatlán.- Las oficinas del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán (IMDEM) continúan con sus puertas cerradas por el alto índice de contagios de Covid-19 que se ha presentado en estos días en el puerto y que ya cobró la vida de un funcionario de la dependencia deportes.

Esta mañana, el alcalde, Luis Guillermo “Químico” Benítez desmintió la nota publicada en este diario donde tituló 'IMDEM cierra sus puertas por el Covid-19'. Sin embargo, Debate acudió esta mañana y corroboró que, efectivamente sí están cerradas, y ni un funcionario público se encuentra trabajando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ricardo Fletes, subdirector del IMDEM informó que el mismo director del instituto, Jorge Palomino, y el coordinador de Mercadotecnia, Carlos Sainz se encuentran delicados de salud. Es por ello que se encendieron las alarmas en el instituto y cerraron sus puertas, no solo para proteger a sus 200 trabajadores, sino que también a la comunidad deportiva.

Leer más: Tokio 2021: ¿Quién le puede competir a Estados Unidos en baloncesto?

Al principio, Palomino desmintió que se tuvieran contagios en la paramunicipal, pero luego se comprobó lo contrario. A sabiendas de la alerta roja por la pandemia, siguen utilizando la Alberca Olímpica decenas de niños y jóvenes por las mañanas y en las tardes.

Jorge Palomino rechaza petición de Fletes

En ausencia del director del IMDEM, Jorge Palomino, el subdirector, Ricardo Fletes, bajo el argumento de alto números de contagios del Covid-19, solicitó a Eloy Ruiz, director de Protección Civil, detener los eventos masivos.

Así lucen las instalaciones del IMDEM sin actividad | Foto: Debate/Luis Motta

De acuerdo a Ricardo Fletes, la petición fue bien vista por el titular de Protección Civil, sin embargo, Palomino la rechazó y continuó con sus eventos masivos.

“Yo, en mi carácter de subdirector, me sentí con la capacidad de evitar más contagios. Pedí al (director) de Protección Civil el aislamiento de eventos masivos, uno de ellos el del torneo de futbol del IMDEM mientras pasa está situación del Covid-19, pero el director Palomino rechazó mi petición y siguieron los eventos”, declaró Fletes.



Leer más: Tokio 2020: AMLO promete recompensa especial a atletas que ganen medallas para México

Despiden a Ricardo Fletes

El subdirector del IMDEM, Ricardo Fletes fue separado de su cargo esta tarde luego de ingresar a instituto en 2018. “No salgo por la puerta de atrás, no fue por pérdida de confianza ni nada por el estilo, me voy tranquilo y muy agradecido con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por la oportunidad que me dio.

Estoy satisfecho por lo que hice y no me arrepiento de nada porque hizo lo mejor de mi en el instituto”, dijo Fletes a Debate.

Ricardo Fletes se despide del IMDEM | Foto: Debate/Luis Motta

Entrega Quirino Ordaz 50 nuevas patrullas para la Policía Estatal y Municipal de Sinaloa

Síguenos en