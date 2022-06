Se cumplen 8 años del famoso No Era Penal con el que México quedó fuera de Brasil 2014

México.- Han pasado 8 años, un total de 2922 días desde que un 29 de junio de 2014 Arjen Robben provocó una de las jugadas más polémicas para la afición mexicana y que dio paso a una de las tendencias que año con año regresa para recordar, conmemorar o sufrir el No Era Penal. Hoy luego de tanto tiempo y cerca de un nuevo Mundial hacen recordar ya no tanto con rencor si no como un momento que pudo haber marcado un rumbo diferente para la Selección Mexicana que vio muy cerca el famoso quinto partido.

México ganaba el partido de 8vos de final con gol de Giovani Dos Santos, el tiempo culminaba y se mirar por primera vez ese quinto partido en el nuevo formato de la FIFA, pero las cosas cambiaron cuando primero Wesley Sneijder anotó un golazo desde fuera del área para el empate a 1. Las cosas se salieron completamente de control cuando llegó la polémica jugada a minutos de culminar el tiempo reglamentario, en donde Rafa Márquez planta su pie ante el de Arjen Robben que al sentir el golpe cae en el área desencadenando el penal con el que México quedó fuera del Mundial de Brasil 2014.

Klass-Jan Huntelaar fue el encargado de anotar el gol de la victoria para consumar un fracaso más de la Selección Mexicana. Minutos después las redes se inundaron de memes en relación al famoso No Era Penal que en cuestión de minutos se hizo tendencia pues la afición mexicana quedó inconforme con la decisión del árbitro ya que consideraron que le perjudicó, para ese entonces el VAR no estaba en los planes de FIFA para introducirlo al futbol y la decisión se mantuvo.

Arjen Robben y Rafa Márquez protagonizaron el famoso No Era Penal | Foto: Captura

A pesar de la gran cantidad de años que han pasado para los protagonistas es algo que les sigue persiguiendo, Rafa Márquez a la fecha asegura que no fue falta ya que coloca su pie en el pasto, mientras que Robben en más de una ocasión ha admitido que si fue falta y ahora que se ha retirado mantiene su postura. La afición mexicana que ya no siente el mismo dolor ha aprendido a vivir con esa situación, algunos ya aceptaron que sí era penal y otros se mantienen en la misma idea principal.

Te recomendamos leer

Lo que si es que el 29 de junio quedará como una de las fechas importantes del futbol mexicano ya sea para bien o mal. De momento ambas selecciones se preparan para lo que viene que es la Copa del Mundo en Qatar 2022 que se celebrará en los meses de noviembre y diciembre. Para esta justa el equipo de Países Bajos regresa al Mundial luego de que para Rusia 2018 no lograron su clasificación, México por su parte sigue siendo invitado continuo desde Estados Unidos 1994.