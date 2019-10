"Se cumplió mi sueño": Andrés Muñoz

El sueño de todo pelotero se hizo realidad para Andrés Muñoz este 2019.

El lanzador nativo de Los Mochis irrumpió en el mejor béisbol del mundo con los Padres de San Diego, y lo hizo con brillantes actuaciones que reafirmaron su status de gran prospecto.

Sus impresiones

“Fue una bonita experiencia, todo salió bien gracias a Dios y lo más importante es que estuve libre de lesiones”, expresó Muñoz, quien sin embargo aceptó que su ascenso no fue nada fácil.

“Fue difícil llegar, entiendo que tienen prioridad los que viven allá (Estados Unidos), pero poco a poco fui saltando trancas, me llevó un pitcheo secundario, el slider, que fue lo que estuve perfeccionando”, agregó.

Se debut en las Grandes Ligas fue el 12 de julio en la derrota de los Padres 5-3 ante los Bravos de Atlanta en Petco Park.

Y lo hizo de manera impresionante tirando la sexta entrada en relevo al abridor Dinelson Lamet. Se enfrentó a tres bateadores, regaló una base a Nick Markakis, obligó a rodar para doble play a Austin Riley y abanicó a Brian McCann para su primer ponche en el mejor béisbol del mundo.

Sin embargo, fue un momento de mucha presión.

“Me sentí muy nervioso, había mucha presión tanto de parte de los Padres porque se animaron a subir a alguien de 20 años, y de mi parte porque tenía que responder a esa confianza y dar resultados”, explicó el joven serpentinero, quien es de los pocos con lanzamientos arriba de las cien millas en estos momentos en las Grandes Ligas, entre ellos el cubano Aroldis Chapman y Craig Kimbrel.

Chapman, por cierto, es el ídolo del mochitense.

Tras su espectacular presentación, Muñoz ligó apariciones de calidad para recibir mejores oportunidades paulatinamente hasta hacerse cargo de la octava entrada.

“Poco a poco me fui ganando la confianza del manager (Andy Green) hasta llegar a ser el preparador, y hasta ahí, ni pensar en ser el cerrador porque está Kirby Yates (el mejor taponero de la temporada con 41 rescates).

La temporada la terminó con récord de 1-1, efectividad de 3.91 y un salvamento en una temporada en que se convirtió en el lanzador de mayor velocidad en la historia de los Padres.

El mochitense tuvo buenos comentarios de las estrellas del equipo californiano, Manny Machado y Eric Hosmer.

“Ellos son los líderes en el equipo, pero nunca quieren sentirse más que nadie, se comportan como dos jugadores más, son grandes personas que lo demuestran con sus acciones, es más, trabajan como un novato que apenas va subiendo”, manifestó el derecho.

Le dan descanso

El mochitense fue tocado en sus dos últimas apariciones, antes de que el cuerpo técnico decidiera darle descanso por el resto de la temporada.

“Me sentí cansado, hasta cierto punto raro por haber tirado tantos innings, el año pasado fueron 26 entradas de trabajo y ahora 58, esa fue la razón por la que me pararon, no porque me haya ido mal, era una diferencia muy drástica (de episodios), me dijeron que fue una medida precautoria por el temor a una lesión”, dijo.

Esa decisión de no lanzar más llevó a Muñoz a pensar en la posibilidad de debutar en la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis.

“Pedí permiso, pero no me dejaron. Pensé que podía tirar acá (LMP), que por eso me pararon, hice el intento (de jugar con Cañeros), pero no se pudo”, explicó.

Sobre el tempestivo despido del piloto Andy Green, a pocas series de finalizar el rol regular, dijo que desconcertó a todo el equipo, aunque siempre hubo unión entre los jugadores.

Muñoz descansará por algunas semanas en Los Mochis, y luego retomará sus entrenamientos con vistas a llegar en su mejor forma física a los entrenamientos de primavera.

“En el invierno voy a entrenar por mi cuenta, siguiendo las indicaciones de los entrenadores para estar listo para el spring training”, dijo Muñoz, quien fue la gran figura en la inauguración del Torneo Promocional de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Mingo Vázquez que se celebró esta mañana en el estadio Aguilitas de esta sindicatura.