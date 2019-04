Se disculpa Pereira por fracaso Chiva

Guadalajara, Jalisco.- Ya listo para reaparecer el sábado ante el León si así lo dispone el técnico, el capitán del Guadalajara, Jair Pereira, se disculpó con los aficionados rojiblancos por el nuevo fracaso del equipo en el Clausura 2019.

"Es una vergüenza que nos da con ellos, sabemos que la afición siempre quiere que Chivas esté en lo más alto, es pedirles (sic) disculpas por el actuar del equipo", reconoció el defensa rojiblanco.

"No me quiero justificar en cosas, simplemente no hemos estado a la altura de lo que este equipo necesita, de lo que la afición espera de cada uno de nosotros. Que sepan que en ningún momento nos estamos haciendo tontos. Así como a ellos les duele, a nosotros nos duele aún más porque esta es nuestra profesión".

Pereira se perdió los últimos dos encuentros del chiverío, después de salir lastimado en la jornada 13 ante los Lobos BUAP.

Trabajo duro sin bajar los brazos. ¡DALE, CHIVAS! ��⚪️�� pic.twitter.com/J66LJrfAS3 — CHIVAS (@Chivas) 24 de abril de 2019

Pereira dijo que como grupo se han cuestionado en qué momento el equipo se vino abajo en el torneo.

"Muchas veces la gente puede pensar que no nos importa, pero la verdad es que sí nos importa, por eso es que nos sentamos a platicar y saber qué habíamos dejado de hacer, por qué no habíamos conseguido esos resultados.

"Lo que vimos es que la falta de contundencia nos mató, por un momento el equipo se veía sin idea por esas dudas que se comenzaron a crear, pero bueno, lo que te pudo decir es que en cada partido salimos a matarnos, a tratar de hacer bien las cosas", aclaró Pereira.

Cuestionado sobre la actitud de algunos de los jugadores, Jair opinó que no es ese el factor del bajón futbolístico del Rebaño.

"Hay veces que se te reprocha la actitud en algunas ocasiones, pero no es de actitud, en algunas ocasiones simplemente es que no te salen las cosas como quieres. Pones todo y te das cuenta de que no te esta alcanzando.

En el arranque todos veían a un Chivas en Liguilla y así nos sentíamos nosotros, como un equipo fuerte, de pronto comenzamos a dudar y la duda es lo que te mata.

Por último Pereira reconoció que la presión se ha adueñado del plantel, ante el deseo de salir de la racha de cinco derrotas consecutivas que hasta ahora acumulan.

"Yo como jugador de experiencia siento la presión, imagínate los chavos que tienen su primer torneo algunos de ellos, entonces hay que sacudirles esa presión, quitarles esa losa de encima", afirmó.