Se encienden las alarmas en el PSG por lesión de Cavani

París, Francia.- Más problemas para el Paris Saint-Germain. El delantero uruguayo Edinson Cavani se retiró con un golpe en el muslo derecho a falta de tres días de medirse con el Manchester United en la Liga de Campeones.

Cavani puso en ventaja al PSG con un gol de penal a los 42 minutos, pero pidió el cambio justo antes del descanso. El PSG venció 1-0 a Burdeos para incrementar a 13 puntos su ventaja como líder de la liga francesa sobre el escolta Lille, que el domingo enfrentará al colista Guingamp.

El técnico Thomas Tuchel reveló su alarma sobre si Cavani, quien se sujetó la parte posterior del muslo derecho antes de ser sustituido, para la visita el martes al Old Trafford en el partido de ida por los octavos de final.

“No les tengo buenas noticias. Vamos a tener que esperar. Honestamente no lo sé (si Cavani podrá jugar)”, dijo Tuchel a Canal Plus.

����️ @TTuchelofficial : « Le match contre Manchester United est très proche, mais on va se servir du temps qu’il nous reste pour bien récupérer. » pic.twitter.com/QOoMiZhvYK

Sí, es algo para estar alarmados. No es una señal positiva. No tenemos a otro Edi, no tenemos a otro Neymar”.