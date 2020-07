Se mantiene Castillo en pie de guerra

Ciudad de México.- Nicolás Castillo, delantero del América, no cede en su lucha por volver al futbol profesional tras la trombosis arterial que puso en riesgo su vida.

"Siempre he sido luchador, he querido ser un ganador, las ganas que tengo de volver son mayores a cualquier cosa, cada día me despierto agradecido por estar aquí y con ganas de ir a entrenar", dijo el chileno a Marca Claro.

Hace un par de semanas, CANCHA publicó que el futbolista ya fue informado por los doctores del riesgo que corre su salud en caso de regresar al futbol profesional.

Castillo no abordó el tema, mas sí dijo que hay muchas versiones que han sido erróneas con respecto a su salud desde que estaba en el hospital.

"La doctora me llegaba con 'mira lo que dijo él, lo que dijo este otro, si son expertos...', y nosotros nos reíamos y le dije 'bienvenida al mundo del futbol', es eso, nos reíamos, teníamos clara la situación en la que estábamos nosotros, pero siempre tenía en mi mente esa confianza, en mi cuerpo por lo que se estaba haciendo, de que todo iba a resultar bien", comentó.

El futbolista señaló que hay progreso, de acuerdo con los estudios que recién se realizó.

"Gracias a Dios se dio, hace unos días me hice unos exámenes y salieron bastante bien, esas son cosas que a uno lo motivan cada día más o cada vez más, por ahí se dicen cosas que hoy en día me río y no le tomo mucho interés, si hubiera pasado años antes hubiera hecho algo, pero hoy en día me da lo mismo, tengo que estar tranquilo y haciéndole caso a los especialistas.

"He estado mucho tiempo encerrado con la familia, hoy en día estoy haciendo más terapia y cosas en cancha, queda mucho tiempo de rehabilitación, pero estoy con todas las ganas y motivación", comentó.

Castillo entró a cirugía para reparación del tendón del recto femoral de la pierna derecha el pasado 29 de enero, pero presentó una trombosis arterial por la que pudo perder la pierna y que días más tarde también puso en riesgo su vida. Aún no hay confirmación de que el delantero tenga un injerto sintético en lugar de uno de su propio cuerpo.

