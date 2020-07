“Se me hacen largos los días para lanzar”: Héctor Daniel Rodríguez

Culiacán, Sinaloa.- Diez meses de inactividad tiene el lanzador culiacanense Héctor Daniel Rodríguez, quien se lesionara en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, en donde su equipo Acereros de Monclova quedaron campeones. El zurdo ya se encontraba listo para subir al montículo; sin embargo, el circuito veraniego anunció durante la semana la cancelación de la campaña 2020, lo que retrasará el regreso del culichi al diamante. Ante ello, el Danny ocupará su tiempo en brindarle sus mejores consejos a los jóvenes en las clínicas, proyecto con el que acaba de iniciar. De esto y más habló en entrevista exclusiva a esta casa editorial.

¿Qué tal han sido estos meses de receso con respecto a la cuarentena?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ahí estamos llevando estos meses de una manera u otra, llevando un ritmo de entrenamiento y cuidándonos con todas las medidas para no caer en un contagio. Desafortunadamente no tendremos actividad durante más tiempo, pero tenemos que tratar de seguir activos.

¿Cómo tomas la noticia de que no habrá temporada de LMB?

Es un poco triste que no se pueda jugar, desde que regresé a casa continué preparándome porque no sabía cuándo iba a terminar, pero teníamos mucha esperanza de que pudiéramos jugar, pero bueno, sabemos que es algo inesperado. Primero es la salud y nos prepararemos para lo que venga para estar listo.

Acereros, tu club de verano, ¿se ha comunicado para ofrecer algún respaldo o apoyo?

Claro, el club nos dio un cierto apoyo cuando esto empezó, se puso a la disposición de nosotros. Han estado en contacto conmigo. Con respecto a mi salud, si le falta algo a mi brazo, si me falta algo en mi rehabilitación.

Wow! Golpe duro para nuestro beisbol ⚾️�� que difícil situación para todos los que vivimos y dependemos de este bonito deporte lo siento por mis amigos, compañeros y todos lo que de una forma u otra se ven afectados por este problema. — Daniel Rodriguez (@dany_rodriguezm) July 1, 2020

¿Cómo te encuentras físicamente, ya que te perdiste la pasada campaña de LMP?

Cien por ciento recuperado. Tengo aproximadamente un mes que sentí ese alivio, esa fuerza en mi brazo. Desde que me vine de Monclova seguí con mi rutina de trabajo para regresar saludable. Lo importante es que salí de este problema.

Se acabó la esperanza de buscar refrendar el campeonato con Acereros.

Así es, teníamos mucha esperanza y motivación de buscar el bicampeonato, vamos a tener que esperar otro año.

Platícanos de tu nuevo proyecto, tu academia de beisbol.

Aprovechando estos momentos y el tiempo libre, me di a la tarea para hacerlo. Siempre me ha gustado ayudar a los compañeros y jóvenes. Quiero que los culichis tengan el apoyo y puedan buscar su sueño y esa es una manera en la que puedo ayudar. Hago unas clínicas de beisbol, ya que no podremos jugar en este verano. Me sirve y es un sustento más para mi familia. Lo mío es el pitcheo y tengo jóvenes interesados en el pitcheo, además de cosas básicas de bateo y fildeo que puedas enseñarles. Mi esposa me dio ese empujoncito para llevar estas clínicas.

Las personas interesadas en estas clínicas ¿dónde pueden contactarte?

En mis redes sociales, de hecho hice una página de Instagram (hdr.academy), que es precisamente para eso, para los jóvenes interesados ahí pueden contactarme. Ahí pondré videos de ejercicios y también pueden enterarse de los horarios.

¿Cómo viviste el campeonato de Tomateros en el que lamentablemente no pudiste participar?

Contento y triste porque no pude ser parte de ese campeonato. Me siento contento por el club y los compañeros porque soy testigo del trabajo y unión que hay dentro del vestidor, pues nos ha llevado año con año a ser protagonistas y que cada jugador nuevo que llega quiera arroparlo.

Llegarías con un año de inactividad, ¿hay algún nervio o miedo?

No, en estos meses me mantuve positivo y con mi mente fuerte. Estoy consciente que al principio voy a batallar en retomar el ritmo que deseo. Estoy confiado que regresaré al cien por ciento. La pandemia ha servido para proteger mi brazo.

¿Metas que te traces a corto plazo?

Regresar mejor de lo que estaba, con mi brazo fuerte para tener una temporada exitosa.

Te puede interesar:

Dónde y a qué hora ver el último partido de Pizarro con el Werder Bremen

Moisés Muñoz asegura que Raúl Jiménez aprendió de ‘Chucho’ Benítez

Checo Pérez dice que el sexto lugar es bueno para iniciar la temporada