¡Se perdería el resto del A2021! Katty Martínez preocupa a la afición de Tigres Femenil

Nuevo León, Monterrey.- La jugadora de Tigres Femenil, Katty Martínez, sufrió una lesión en el tobillo derecho en el juego del pasado viernes frente a Chivas Femenil. En un intento de rematar a puerta recibió un fuerte contacto y no pudo continuar en el duelo de la Liga MX Femenil.

Si bien el cuadro de las felinas confirmó que su delantera sufrió un esguince de segundo grado y lesión condral del astrágalo, aunque no estipuló una fecha de retorno para la goleadora del club, sino una recuperación conforme a la evolución, sin embargo, ella dio a conocer el tiempo que podría estar en rehabilitación tras lo acontecido.

Mediante un vigente video que publicó en su videoblog "Killer" Martínez se sinceró al compartir lo que el personal de las Universitarias comentó en su llegada a las instalaciones, algo que, no agradó escuchar ni mucho menos la afición de Tigres Femenil.

"Llegó a Monterrey y lo primero que me dicen es: "Vas a estar fuera de 6 a 8 semanas. Así fue como me enteré que posiblemente me perdería todo el semestre. Es difícil atravesar una nueva lesión cuando vienes saliendo de otra", comentó Katty Martínez en su filmación.

Hoy se cumple una primera semana de recuperación para Katty Martínez. Hay que rememorar que el torneo regular finalizará dentro de cuatro semanas. Si su rodilla derecha evoluciona de manera positiva veríamos a la atacante de vuelta en las canchas durante la liguilla de la Liga MX Femenil.

Tigres Femenil fue la primera escuadra que calificó a las finales. Su buen pasó en esta primera ronda las coloca como el equipo a vencer y las máximas candidatas al título del Grita México A2021. Su plantel busca el bicampeonato y como se ven las cosas aspiran a levantar un primer tricampeonato.

Katty Martínez acumula 13 partidos jugados en este campeonato, en los cuales anidó 12 goles, previo a su lesión. Además concreta 937 minutos jugados y ansia que su equipo llegue hasta la final, para obtener minutos antes de finalizar este campeonato para damas.