¡Se pierde el Clásico! Neymar es baja para Brasil por lesión y no jugará ante Argentina

Brasil.- Malas noticias para la Selección de Brasil quien ha tenido que informar que Neymar no será parte del equipo que viaje a San Juan, Argentina para el Clásico de la Conmebol debido a una lesión muscular que le ha impedido hasta viajar con el grupo lo que hará que reporte de inmediato con el PSG para su evaluación y revelar qué tan grave es la lesión y cuánto tiempo tendrá que estar fuera. Esta decisión hará que por segunda ocasión en las Eliminatorias de Conmebol no se enfrenten Messi y Neymar.

De acuerdo con los reportes desde Brasil, en el entrenamiento de este lunes antes de emprender el viaje a Argentina el jugador se resintió de una molestia en uno de sus muslos. El cuerpo médico de la Selección Brasileña lo evaluó y decidió que no era buena idea llevarlo y que mejor regresara lo antes posible con su equipo y evitar que se haga más grave su lesión. Todo indica que podría ser una sobre carga por los viajes y los partidos que ha jugado en los últimos días, pero habrá que esperar a que se revele el parte médico.

Ahora Tite tendrá que echar mano de un jugador nuevo para ocupar la posición, entre los que destacan, Vinicius y Gabriel Jesus quienes tendrán la oportunidad de hacer algo con la camiseta de su selección, luego de que no han tenido muchos minutos, en especial el caso del jugador del Manchester City que desde hace tiempo ya no sale como el titular en la mayoría de sus partidos en su club. De igual manera con Vinicius quien fue convocado de último momento y se perfila como el ganador de la posición para ese partido.

Neymar se había mantenido alejado de las lesiones en los últimos meses, si bien había tenido algunas molestias no había sido como tal la baja y menos en Selección donde ha disputado la mayoría de los juegos de esta Eliminatoria, pero la ventaja para Brasil es que luego de haber conseguido oficialmente el boleto a Qatar 2022 no estará arriesgando mucho en este juego en caso de perder o ganar ya que el liderato por ahora nadie se lo quita y podría recuperar esa ventaja para la última parte del torneo en 2022.

El primer Clásico de las Elimiantorias no se jugó por suspención del partido | Foto: EFE

El Clásico de la Conmebol ha tenido mala suerte en este 2021 ya que este será la 3 oportunidad de jugarse, el primero fue en la final de la Copa América donde Argentina se coronó pero el juego no fue de lo más interesante, ambos equipos dejaron mucho que deber. La segunda oportunidad se había presentado hace unos meses atrás en Brasil una vez más pero ahora no pudo jugarse por una suspensión luego de que autoridades ingresaran al partido para deportar a jugadores argentinos lo que hizo que ya no se jugara. Ahora en esta tercera oportunidad el máximos platillo que era ver a Lionel Messi y a Neymar en el campo tampoco estará lo que le quita un poco de brillo.

Aún así sigue siendo un juego de Eliminatoria, y será se suma importancia para quien lo gane, si es Brasil no cambiará nada pues solo aumentará sus puntos y estará como líder hasta el 2022 que se reanuden los partidos, pero si gana Argentina se acercará a Brasil en la clasificación y asegurará oficialmente su calificación al Mundial, eso es básicamente la urgencia por la que los actuales campeones de la Conmebol buscan los 3 puntos, fuera de eso no pasará algo más.