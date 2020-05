Se presentan 5 casos de Covid-19 en jugadores de la Liga Española

España.- Luego de que se diera luz verde a los entrenamientos en España los equipos realizaron a sus jugadores la prueba de Covid-19 para descartar la presencia de del virus, pero de acuerdo con medios locales aseguran que por lo menos 5 futbolistas, 3 de LaLiga y 2 de Segunda división dieron positivo.

Los nombres de los deportistas no fueron revelados por su seguridad, así como el club al cual pertenecen pero aseguran que no se trata de ningún jugador del Barcelona pero no descartan a los otros clubes. También se espera que la cifra aumente conforma los resultados de todos los test sean revelados pero ya se encuentran trabajando para contenerlos.

Te puede interesar: FIFA realiza modificaciones a su reglamento autorizando 5 cambios y el VAR desaparece

Este viernes equipos como el Barcelona ya tuvieron su primer entrenamiento en sus instalaciones y aparentemente todo se encuentra bien con respecto al coronavirus, jugadores como Messi, Busquets o Suárez estuvieron presentes.

Qué bueno verte de nuevo, Leo. pic.twitter.com/0WKdBNhyTD — FC Barcelona (desde ��) (@FCBarcelona_es) May 8, 2020

La única ausencia del club catalán es Ousmane Dembélé quien fue dado de baja del equipo por una operación por lo que en caso de volver a los entrenamientos en los próximos días tendrían que hacerlo en horarios diferentes que sus compañeros ya que no está permitido que lo hagan juntos.

Regreso de LaLiga

La Liga Española tiene planeado volver hasta el 20 de junio, así ha sido revelado por el entrenador mexicano, Javier Aguirre en una entrevista, lo que estaría dando más de un mes para que los equipos puedes controlar cualquier imprevisto relacionado con el tema en curso.

Te puede interesar: Javier Aguirre reveló el regreso del Futbol Español

De la misma manera FIFA anunció que su reglamento sufrió unas modificaciones para que los juegos tengan 5 cambios por partido, además de que el VAR podría dejar de ser utilizado si la competición así lo solicita, todo esto en busca de que los partidos pierdan la menor cantidad de tiempo posible.