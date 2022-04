¿Se puede jugar un partido de futbol sin redes en las porterías?

México.- El entorno del futbol en muchas ocasiones es de lo más sencillo pero en otras cuesta y más cuando se desconocen algunas cosas que tendrían que ser básico en todo aficionado que se dice conocedor del deporte. Por increíble que parezca en el extenso libro de reglamento de la FIFA hay reglas y estatutos que son pocos conocidos que llegan a sonar como una broma. Tal es el caso del uso de las redes en las porterías ya que se pensaría que son indispensables para el juego, pero ¿en realidad de puede jugar sin ellas?

Como bien sabe en el reglamento de la FIFA como de todas las competencias hay un apartado en donde se habla del terreno de juego, uno de los puntos quizá más importantes pues ahí se dan a conocer las dimensiones del campo, áreas, distancias y algunos detalles ocultos como lo que hay en la portería a donde todos los equipos quieren conquistar con goles para hacer ganar a su equipo. Es justo en ese apartado en donde se responde la pregunta de esta ocasión, aunque no lo menciona como un "sí" o un "no" sino como algo de apreciación dejando a consideración de la competencia en turno.

De acuerdo con la International Football Association Board (IFAB) en su manual de competencias, situado en la regla número 1 denominada "Terreno de Juego" en el apartado de portería, deja claro que será opcional para la organización permitir o no que se juegue un partido oficial con o sin las redes en las porterías, ya que no se consideran una herramienta obligatoria para el inicio de un partido.

"Se podrán enganchar redes en las porterías y en el suelo detrás de estas. La redes deberán estar sujetas de manera adecuada, para que no molesten al guardameta", se lee. Está claro que un partido sin redes sería mucho más complicado de apreciar ya que en un ángulo no favorable hacia la portería no se apreciara si realmente ingresó o no el balón, ante ellos hacen la recomendación de que se usen para de esa manera tener como evidencia que si entró la pelota.

La IFAB confirma que las redes no son un objeto obligatorio del campo de juego | Foto: Especial

Lo que sí la FIFA, la IFAB y las competencias de cada país tienen prohibido es la publicidad en dichas redes en caso de que se utilicen, "No se permite publicidad comercial alguna, ya sea real virtual, en el terreno de juegos, en la superficie dentro del área que abarcan las redes de portería el área técnica o en el área de revisión. Está prohibida la publicidad en las porterías, las redes, los banderines de esquina y sus postes y en todo equipamiento anexo a sus elementos" se lee.

Te recomendamos leer

Curiosamente en ese mismo punto el reglamento señala que un banderín de tiro de esquina es un objeto obligatorio antes que una red, por lo que si en una de las 4 esquinas del terreno de juego no se tiene un banderín indicando el córner el juego no podrá reanudarse hasta que este sea reemplazado. Así que ya lo sabes, un partido puede jugarse con o sin redes en las porterías, siempre y cuando la competencia así lo haya permitido.