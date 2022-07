¿Se queda? Cristiano Ronaldo juega su primer partido de pretemporada con el Manchester United

Inglaterra.- Este domingo por primera vez desde que arrancó la pretemporada del Manchester United, Cristiano Ronaldo se hizo presente con el equipo, apenas este sábado tuvo su primer entrenamiento, ahora ha tenido acción en el amistoso ante el Rayo Vallecano en donde solo jugó 45 minutos en el empate de su aún equipo y el motivo por el que solo jugó unos cuantos minutos es porque al no haber tenido un proceso de preparación llegó un poco fuera de ritmo al contrario de sus compañeros que tienen casi un mes entrenando.

Cristiano Ronaldo inició el partido como titular, en los primeros minutos se hizo presente con algo de participación pero no pudo aparecer en el marcador. Luego de jugar los primeros 45 minutos el entrenador del United decidió que era mejor darle descanso para evitar alguna lesión. Por ello al mediotiempo Amad Diallo quien curiosamente fue quien se encargó de anotar el gol del United para sacar el empate.

El accionar del portugués fue muy discreto pero con su participación en este partido comienza a dejar un poco claro las cosas para él y para el club pues todo parece indicar que la novela de querer salir del club ha quedado descartada, aunque no se ha dicho nada forma oficial de parte del equipo inglés y mucho menos del jugador quien solo acató la indicación de presentarse al juego y que además él mismo lo anunció en sus redes.

Uno de los temas que abrían hecho que el jugador se decante por seguir en el club es que en el mercado de fichajes no hay muchos conjuntos que estén dispuestos a pagar por él, ya sea por el tema del sueldo o por su edad o quizá el problema que se podría generar en la plantilla dándole más protagonismo a un jugador como él. Por ahora las ofertas no son claras y todo parece indicar que no saldría de los Red Devils.

Cristiano Ronaldo debía haber iniciado su pretemporada desde los primeros días de Julio, el jugador no se reportó debido a un permiso especial por un tema personal, así se manejó hasta que salió a la luz que quería un nuevo equipo, luego de la negativa del club de darle la salida anticipada habría optado por seguir en el club esperando competir por un nuevo título en su carrera.