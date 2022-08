¡Se queda! Erick Gutiérrez renueva con el PSV hasta el 2025

Países Bajos.- Tras poner algunos mensajes sospechosos en sus redes sociales y hacer que sus seguidores se imaginaran hasta lo peor, Erick Gutiérrez ha revelado que sus publicaciones se hicieron para anunciar su renovación con el el equipo del PSV Eindhoven hasta mediados de 2025, lo que hace que el mexicano pueda asegurar más tiempo en Europa desde 2018 que llegó al equipo de los "Granjeros".

Gutiérrez Galaviz puso con los pelos de punta a la afición el PSV y a los mexicanos pues su mensaje parecía más de una despedida que de una renovación. Luego de poco más de 40 minutos manteniendo la incertidumbre, el equipo compartió en sus redes sociales la renovación oficial del jugador, así como tambien por parte del canterano del Pachuca.

"Al día siguiente de la contundente victoria sobre el AS Mónaco, Erick Gutiérrez, renueva su contrato con el PSV. El 30 veces internacional mexicano y uno de los protagonistas de la noche del martes en el Philips Stadium firmará en Eindhoven hasta mediados de 2025", se lee en la publicación del cuadro de la Erevidisie anunciando la extensión de contrato del jugador mexicano.

Erick Gutiérrez se queda en el PSV hasta 2025 | Foto: Captura

La actuación de Erick Gutiérrez de este martes siendo la figura del PSV en las rondas preliminares de la Champions League hizo que se acelerarán los procesos para su renovación. El mexicano fue el héroe y se le quiso dar un reconocimiento al extender su estancia en el futbol de Países Bajos como en Europa. El nacido en Sinaloa dio sus primeras palabras tras la firma y aseguró que en el equipo le valoran mucho su esfuerzo lo que le hace saber que su firma es algo que debía hacer.

"Me siento valorado e importante aquí. Esa sensación me vino hace uno o dos años. Desde entonces juego mucho y siento que puedo ayudar al equipo, incluso marcando goles importantes, como ayer. No marco seguido, pero cuando pasa hago todo lo posible. Ayer tambien fue una noche especial. El ambiente y la pasión que se generó junto con la afición fue fantástico y espero que lo experimentemos más en la temporada. Me siento como en casa y por eso estoy muy feliz de quedarme", dijo el jugador.

El canterano del Pachuca ahora tiene contrato con el PSV hasta el 30 de junio de 2025. Su llegada al futbol de Países Bajos se dio en el 2018 cuando despuntó en su club en la Liga MX, siguió el paso de su compañero en los Tuzos y en Selección Mexicana, Hirving Lozano a quien le fue muy bien en el PSV.