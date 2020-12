Se retira Nacho González como campeón y capitán del Club León

Una despedida soñada para un futbolista profesional tuvo Nacho González, defensa del León, ya que se retira de las canchas como flamante campeón, titular y capitán de La Fiera.

El zaguero central ya había anunciado que al término de este torneo le pondría fin a la carrera que durante 20 años mantuvo activa, con grandes logros tanto en la Liga de Ascenso MX como en el Máximo Circuito, pues fue parte del equipo que ascendió y además acumula tres títulos de Liga MX: Apertura 2013, Clausura 2014 y Guard1anes 2020.

Este torneo había sido especialmente duro para González pues solo tuvo acción durante 9 minutos y justo para la vuelta de la Final tuvo que ser considerado ante la suspensión de Stiven Barreiro por la tarjeta roja que recibió en Ciudad Universitaria en el partido de ida.

Como suele ocurrir en las historias con final feliz, todo se alineó para que Nacho deje el fútbol por la puerta grande.

Luego de la victoria ante Pumas de la UNAM en el juego de vuelta de la final, Nacho González no pudo evitar las lagrimas, por tan especial momento en la coronación de su equipo.

"Esto lo visualicé muchísimas noches, soñé con una escena como la que acabamos de tener. Son muchas cosas, los últimos tres años viví cosas complicadas. Este torneo quise renunciar porque no jugaba. Vale la pena el esfuerzo, el sacrificio", externó el capitán de La Fiera.

Asimismo Nacho González explicó cómo se dio su capitanía en el partido más decisivo de la temporada para La Fiera en el Guardianes 2020, donde tuvo mucho que ver su compañero Luis Montes, quien le cedió la estafeta, claro, previo al permiso del técnico, para portar el gafete de capitán.

"Chapo me dio el gafete de capitán y eso es de hermanos. Es por eso qué hay esa armonía entre todos nosotros. Me dijo que habló con Nacho (Ambriz) y me dijo que sería el capitán. Le dije que de ninguna manera, que él era el mejor jugador de la liga, pero me dice por favor hazlo por mí", dijio el capitán.

Juan Ignacio González Ibarra, tiene 36 años de edad, es originario de Guadalajara, Jalisco.

Surgido de las fuerzas básicas del Atlas de Guadalajara, hizo su debut profesional en el desaparecido Coyotes de Sonora en 2005. Al Club León arribó en 2010, para convertirse en una pieza fundamental desde entonces, marcando goles decisivos en partidos importantes.

Antes de llegar a la Fiera, tuvo un recorrido en el Académicos (2006), Club Celaya (2007), Tecos UAG (2007-2008) y Querétaro FC (2008-2009).