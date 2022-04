¡Se roba los reflectores! Flavia Charallo muestra sus encantos en una picante sesión de fotos

Gran respuesta ha mostrado la modelo e instagramer carioca, Flavia Charallo, ya que se tomo una sesión de fotos con un outfit muy elegante que se robo los corazones de todos sus seguidores en redes sociales.

Con más de 50 mil me gusta en esta publicación, Flavia Charallo muestra su crecimiento en las plataformas digitales de una manera muy peculiar. Esto la ha llevado a estar en el ojo de todos a nivel mundial por su buen contenido.

La belleza de la carioca es impresionante, aunado a su espectacular figura, esto ha sido toda una revolución que le ha dado un gran ascenso en sus cifras en sus cuentas oficiales hasta el momento y lo que la coloca como una de las mejores influencers de instagram.

Entre su contenido, la modelo brasileña ha aumentado en sus temáticas de outfit, ya que al principio en sus redes sociales era mucho material de sus sesiones de fotos en traje de baño, ya que tenía contrato con varias marcas.

Flavia Charallo luce impresionante en sesión de fotos. Foto: Instagram Flavia Charallo

Esta brasileña de 21 años, es considerada una estrella de Instagram por mostrarnos un universo entero de contenido destinado al público millennials, que van desde viajes por varias partes del mundo, sesiones fotografías y breves tutoriales de maquillaje.

La instagramer tiene una hermana llamada Raphaella, con quien siempre ha mantenido una relación muy cercana, a pesar de que ella sea mayor.

Mientras que con sus padres la conexión no tiene límites a pesar que no se ven muy seguido, cuando hay un fin de semana libre o en vacaciones, Flavia no duda en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos.