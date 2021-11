¿Se viene bombazo? Jonathan Dos Santos deja el LA Galaxy y equipos en Liga MX sueñan con su llegada

Estados Unidos.- El LA Galaxy ha sorprendido este lunes al anunciar que el mexicano Jonathan Dos Santos no será más su jugador para la temporada 2022, esto llevó en un comunicado en donde ambas partes llegaron a un acuerdo para terminar su relación laboral y donde la directiva angelina le agradeció el tiempo al azteca. Ahora Dos Santos podría tener la posibilidad de llegar a la Liga MX y jugar por primera vez en su carrera en el futbol de su país en donde habría más de un equipo interesado en contratarlo.

"El LA Galaxy anunció hoy que el club se separó del mediocampista Jonathan Dos Santos. Dos Santos está fuera de contrato y no regresará al Galaxy para la campaña 2022", se lee. Apenas hace hace unos meses el mismo jugador aseguraba que tenía contrato con el equipo angelino pero que su destino no estaba seguro pero que le gustaría seguir pero si no podría analizar las posibilidades que se le presentaran en la mesa y esas son las de la Liga MX en donde seguramente será buscado por más de uno.

Chris Klein, presidente del equipo del Galaxy le dedicó algunas palabras de agradecimiento al jugador por su estancia y su gran entrega, "Agradecemos a Jonathan por sus contribuciones al LA Galaxy". "En cinto temporadas con el Galaxy, Jonathan fue un contribuyente clave y un líder para nosotros. Apreciamos mucho su ética de trabajo, profesionalismo y pasión durante su paso por nuestro club y le deseamos todo lo mejor", se lee.

Jonathan Dos Santos no va más con el Galaxy | Foto: Captura

El mexicano entró en una lista prestigiosa del equipo de la MLS pues en su estancia logró llegar a jugar 103 partidos superando la marca delos 100 para ser parte de 30 jugadores que han llegado a esa marca. De esos juegos 91 fueron como titular, marcó 6 goles y dio 12 asistencias. De esa manera el menos de los Dos Santos deja una liga competitiva a la que llegó luego de su carrera por España. Ahora falta saber cuál será siguiente destino.

Dos Santos y el América

Desde hace mucho tiempo a estas dos partes han sido vinculadas, una por la historia familiar en donde el padre de los hermanos Dos Santos que lamentablemente hace unos meses falleció, jugó en el Club América por lo que ese lazo es fuerte para que pueda llegar al equipo, otro de los motivos es que el mismo jugador ha dejado claro que le gustaría poder jugar en la Liga MX con las Águilas por lo que la primera opción son ellos.

Tampoco hay que olvidar que durante el paso de su hermano tambien por América en más de una ocasión coqueteó con la posibilidad de llegar al equipo, e incluso en la última entrevista dijo que sí le gustaría lo que eleva las posibilidades de que en la temporada del Clausura 2022 se le vea vistiendo los colores del Club América.

Aunque no solo ellos podrían entrar en la pelea, equipos como Chivas que aunque tienen problemas económicos podrían hacer algo para que llegue, tambien equipos fuertes económicamente como Tigres y Rayados pueden sumarse a la puja por él, incluso Cruz Azul que podrían tener algunas salidas tambien sería una opción por lo que en México oportunidades de jugar no la harán falta. Por ahora no hay nada oficial de su parte pero se podría dar a conocer algo en los siguientes días.