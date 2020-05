Sebastián Córdova se siente listo para Europa

Ciudad de México.- Luego de un gran año con el conjuto americanista donde ha tenido bastante participación y oportunidades, el joven Sebatián Córdova comentó que cuenta con la capacidad para jugar en algún equipo de Europa.

En una entrevista para TUDN, el mexicano expresó su deseo por emigrar algún día al futbol europeo, sin embargo también sabe que tendrá que ser paciente para ello, y aprovechar los oportunidades que Miguel Herrera le da con el equipo de Coapa.

Yo ya me siento listo para irme. De momento creo que son puros rumores, pero claro que me gustaría jugar, de esos equipos que suenan me gustaría jugar en Inglaterra, pero el equipo que venga ya veremos cual sería el mejor”, afirmó.

Córdova es una de las promesas con mas talento en la Liga MX, llegando a haber rumores de que el Manchester United había preguntado por él en una ocasión; después salieron a la luz nombres como el del Sevilla o Betis en España, por lo que el jugador opina sobre cual es la Liga que me le gusta.

Me gustaría jugar en una liga como la de Inglaterra, España o Italia, pero todo es un proceso y esperemos que venga lo mejor. Por ahora estoy tranquilo, feliz en América”, dijo el joven de 22 años.

Sobre la vuelta del futbol mexicano, el mediocampista señaló que no ha sabido nada al respecto, pero espera que se tomen las mejores decisiones para volver pronto a los terrenos de juego.

Alebrijes de Oaxaca y Necaxa son otros clubes donde el cantero de la Águilas ha militado en su corta carrera profesional.

