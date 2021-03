Sebastián Córdova se viste de gloria en la primera jornada del Preolímpico

El delantero de las Águilas del América, Sebastián Córdova, fue el héroe del partido de la Selección Mexicana tras anotar tres goles ante Republica Dominicana.

Córdova hizo una gran conexión con Alexis Vega, quien le asistió buenos pases para terminarlos en gol a favor del americanista.

Al finalizar el partido, Córdova confesó que apenas se esta iniciando el proceso en este Preolímpico y que el objetivo principal es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Vamos a seguir así hasta llegar al campeonato”, dijo el americanista, quien compartió lo que sintió al haber anotado un hat-trick con el Tricolor Preolímpico, y con él haber empezado con el pie derecho la competencia que se está realizando en Jalisco.

“Sentí muy bonito porque ya había tirado dos de cabeza que no habían entrado y hasta que se me hizo. Me sentí muy feliz al momento de anotar y es consecuencia de todos mis compañeros”, dijo Córdova.

"La clave es el trabajo diario con el equipo, sabemos a lo que jugamos, todos con la misma idea y me tocó a mí anotar gracias a Dios, pero es la idea que estamos ahí concretando".

México enfrentará el domingo a la selección de Costa Rica en la segunda jornada del Preolímpico desde Guadalajara.