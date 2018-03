VIDEO, "Loco" Abreu revela que ignoró consejos de Guardiola

Buenos Aires, Argentina.- ¡Qué confesión de Sebastián Abreu! El delantero uruguayo relató cuando compartió vestuario con Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa en el 2005, que ignoró los consejos del español, los cuales le sirvieron mucho en el futuro.

El "Loco" relató que Guardiola le decía que protegía el esférico de manera adecuada y perdía tres segundos. El delantero reconoció que en su momento lo ignoró, pero que tras entrenar la posición le sirvió de mucho en el futuro de su carrera.

"Estábamos entrenando y yo crubría al defensa y le ponía el pie a la pelota, y me decía 'No loco estás perdiendo tres segundos', qué tres segundos vos qué sabés, respondí siempre cara dura", dijo Abreu en una entrevista para Fox Sports.

"Y un día se cansó y me dice 'si pude con Romario modificar la forma de recibir, no puede ser que contigo no pueda'. Se empezaba a quedar a los entrenamientos conmigo y usaba conos para perfilarme de lado, cosa que el control fuera orientado y me sacara la marca en el primer control. Ese movimiento me ha dado mucho rédito", confesó el "Loco".