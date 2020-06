Sebastián Sosa confirma la venta de Morelia y su posible partida a Argentina

Argentina.- La mudanza de Monarcas a Mazatlán ha generado una gran cantidad de molestias en el entorno del futbol mexicano, sin embargo parece que el tema ya llegó hasta Sudamérica, pues Sebastián Sosa, portero de Morelia, conversó con medios argentinos acerca de todo lo que está viviendo la ciudad michoacana.

Sosa estuvo en el programa de Mariano Closs, donde explicó que la mudanza de Monarcas como una situación que nunca ha había vivido antes, y que seguramente esto nunca podría pasar en argentina, ya que en Sudamérica no existe un dueños, sino socios que son los que deciden por el equipo.

El portero mencionó que todo se originó porque el gobierno del Estado de Sinaloa construyó un estadio nuevo y buscó una franquicia ofreciendo una gran cantidad de dinero, siendo la de Morelia la que cambiaría, incluyendo en eso los contratos de jugadores y todo los trabajadores del club.

Una de las cuestiones que Sosa mas lamentó fue la de la afición, pues afirma que es muy duro para los hinchas tener que dejar su estadio. También platicó sobre las manifestaciones que están haciendo los ciudadanos “purépechas” para evitar que los dueños se lleven al equipo.

Al guardameta le preguntaron sobre su futuro, tomando en cuenta que ya termina contrato con la 'Monarquía' en el siguiente semestre, a lo que respondió que ya ha tenido pláticas con el vicepresidente de Boca Jrs, Juan Román Riquelme para tratar de llegar al equipo 'bostero'.

Tenía la posibilidad de salir libre. Me queda una año más de contrato y sí, siempre la posibilidad de volver a Argentina está presente. He platicado algunas veces con Román, le conté de mi situación acá y se me quedó el sabor amargo de no poder jugar mucho porque en ese entonces Orión era el arquero y por ahí se me quedó guardada una revancha", dijo.