Sebastián Sosa recuerda el día que enfrentó a Naymar

México.- Para nadie hay duda de que Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, tanto en su club como en su selección, y prueba de ello es que ha ganado un sin fin de títulos con el Barcelona y el PSG, sin embargo en sus inicios no parecía que fuera a destacar tanto.

Sebatián Sosa, arquero de Monarcas Morelia platicó en una entrevista para ESPN cuando enfrentó al brasileño en la final de la Copa Libertadores jugando para Peñarol de Uruguay, donde confiesa que no lo veían como una gran amenaza.

Honestamente no. Veíamos cosas muy deliciosas como los firuletes, pero nos parecía intrascendente. No era tan positivo para los resultados de su equipo, aunque se veía que era un jugador distinto. Indudablemente tenía sus cosas y por más que el primer partido le pusimos una marca personal, en el segundo juego apenas tuvo una y me la mandó a guardar”, mencionó.