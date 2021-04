Sebastián Sosa volvió a dar positivo a coronavirus y está metido en el ojo del huracán en Independiente

El portero uruguayo, Sebastián Sosa, fue señalado de un nuevo brote de coronavirus en el Independiente de Avellaneda, tras dar positivo poor segunda ocasión.

Sebastián Sosa ya tenía síntomas desde el día del juego ante Talleres donde fue titular y es por eso que esta en el ojo del huracán en el plantel rojo.

“El que jugó al fútbol sabe que alguna vez lo hizo con descompostura, diarrea, dolor de cabeza, mareos, vómitos, problemas familiares e igual tenés que dejar todo de lado, tratar de ponerte la camiseta y jugar. Cuando sonó el despertador el día del partido con Talleres no me sentía con la pila para arriba. Después ya estaba de pie y no sentía mayores consecuencias", contó el guardameta para Súper Futbol.

La prensa ha sido muy duro con el jugador de Independiente y no se han tocado el corazón para señalarlo como el culpable del brote. Once casos de positivos se han presentado después del juego de Talleres.

Entre los positivos está Julio César Falcioni, técnico de 64 años, que es población en riesgo y más allá de su edad, el DT ha superado en el pasado enfermedades delicadas como cáncer y neumonía que lo pusieron entre la vida y la muerte.

"Lo de Julio no lo asumo personal ni quiero autoflagelarme porque 24 o 36 horas antes habíamos dado todos negativo, así que quiere decir que en el trascurso del viernes y el mismo día del partido otros compañeros tuvieron algunos síntomas. No es que sienta que sea responsabilidad mía, por algún lado de metió el virus. Nosotros tenemos compañeros que vienen portando el virus hace varios días".

Sosa esta en calidad de préstamo hasta diciembre del 2021 con el Independiente de Avellaneda. Tras destacadas actuaciones en el equipo de Avellanada es elegido como el mejor arquero de la copa Diego Armando Maradona 2020.

Sebastián sosa alcanzaría en el 2021 la cantidad de 400 partidos oficiales en primera división.