Selección Mexicana: Afición de USA se burla de Diego Lainez reportándolo como "desaparecido"

Estados Unidos.- A horas de que se juegue el Clásico de la Concacaf aficionados en Cincinnati hicieron una pequeña broma a uno de los futbolistas mexicanos para poner más ambiente previo al partido de este viernes. A través de redes sociales se comenzaron a compartir algunas imágenes de carteles pegados en la ciudad con la imagen de Diego Lainez y la leyenda "Missing" en pocas palabras "Desaparecido" pues consideran que durante la temporada no ha hecho nada relevante.

Tambien se pueden ver datos como edad, 12 años y que mide apenas 4 pies, lo que son poco más de 1.49 metros, como señas características utilizaron acciones como que gusta de acomodarse el cabello y ser banca del Betis. Esta imagen fue compartida por la cuenta de Twitter de USMNT Ultras que se ve que son aficionados del equipo local y que recuerdan al mexicano por su encontronazo con uno de sus futbolistas hace algunos partidos quien se burló de su estatura.

La realidad es que Diego Lainez no ha tenido una gran temporada, tras varios meses desde que empezó LaLiga en España solo ha visto unos pocos minutos y es que su última gran aparición la tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero una lesión en los últimos juegos le dejó un poco limitado, además de que en el Betis una vez más no le han dado la confianza como ya la temporada en la parte final si pasó y demostró su gran nivel, lo que al final fue suficiente para que fuera considerado para la Selección Mayor y la Olímpica.

Leer más: LaLiga: A cinco años de su salida, Barcelona anuncia el regreso de Dani Alves al equipo

Para este partido ante Estados Unidos Diego Lainez no fue convocado, como ha pasado en los juegos pasados, no ha visto un llamado por el Tata Martino por la misma razón de que no ha tenido una gran temporada. La publicación fue más en tono de broma para encender los ánimos previos al juego, en los comentarios algunos mexicanos y fan del jugador respondieron con algunos mensajes ofensivos y otros con imágenes de lo que ganó en el verano como fue la medalla de bronce en Tokio 2020.

Así se burla de Diego Lainez en Estados Unidos | Foto: Especial

El canterano americanista podría volver a tener una oportunidad en la Selección Mexicana a partir del 2022 cuando se jueguen el resto de partidos eliminatorios, si para entonces México ya está calificado podrían considerarlo, siempre y cuando tambien tenga actividad en su equipo ya que de no hacerlo difícilmente regrese, lo que estaría descartándolo para poder competir por un boleto al mundial del siguiente año.

Los aficionados estadounidenses están más metidos que nunca con su Selección, luego de dos victorias ante México, es muy probable que vean más factible que suceda una vez más a que el Tri pueda hacer algo para derrotarlos. Ambos equipos se verán las caras en punto de las 20:10 pm (Centro de México) este viernes 12 de noviembre a través de las señales de TV Azteca, TUDN y Canal 5.