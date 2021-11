Selección Mexicana: Afición pide el regreso de Chicharito Hernández y juntan firmas para hacerlo realidad

México.- Tras la derrota ante Estados Unidos el enojo de los aficionados mexicanos es más que notorio y es que durante todo el 2021, la Selección Mexicana no ha podido derrotar a su máximo rival en la Concacaf y le asignan la culpa a jugadores pero principalmente al entrenador que por sus medidas ha privado a la Selección de su mejor hombre como Javier "Chicharito" Hernández a quien la afición lo pide como solución inmediata para sacar al equipo del bache futbolístico que ha tenido durante todo el año y que de no detener traería problemas para México.

A penas se dio el silbatazo final del juego este viernes y en redes sociales comenzó a circular una petición en la famosa pagina Change.org para que los aficionados que crean que Chicharito Hernández debe volver a la Selección Mexicana, dejen su firma y meter presión a Gerardo Martino y así para el partido posiblemente del mes de diciembre o para el 2022 pueda ser llevado una vez más. La petición de nombre "Chicharito deber ser convocado a la Selección Mexicana, creada por Teófilo Huerta Moreno, escritor y periodista quien cree que Chicharito debe estar no solo por sus logros sino por su gran calidad que ha dejado confirmada en donde se ha parado a jugar.

"Javier "Chicharito" Hernández no debe ser borrado (entiéndase discriminado) de la Selección Nacional de México", se lee en una parte de la petición, donde además pide que los temas de disciplina e individualismo por los que Gerardo Martino sancionó al mexicano para no convocarlo por más de dos años se dejen de lado pues le cuesta creer que hayan sido tan graves para un castigo de esa magnitud y mucho menos que sea una razón para no darle una nueva oportunidad en el combinado mexicano.

De momento la petición es una de las que más reacciones ha ganado en las últimas horas lo que hace que se esté convirtiendo en una tendencia, ya con más de 300 personas las que han pasado a dejar su firma para intentar generar alguna presión y que el entrenador argentino ceda y convoque de nuevo al mexicano para lo que resta de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En redes sociales las opiniones están dividas pues algunos piden a gritos al delantero del LA Galaxy mientras que otros aseguran que no hay necesidad de llamarlo ya que México sí o sí calificará al mundial.

Aficionados comienzan a buscar la manera de regresar a Chicharito al Tri | Foto: Captura

Chicharito Hernández no es convocado a la Selección Mexicana hace ya más de 2 años, fue en fecha FIFA ante Estados Unidos y Argentina donde vistió por última vez la camiseta del Tri en el 2019, luego de que ahí se destapara una sanción por una fiesta con mujeres en donde el Chicharito se encontró como el primer responsable. Luego de eso su nombre ya no apareció más, primero por el tema de la pandemia y no estuvo en juegos por Europa, pero se abrió la posibilidad apenas el pasado mes de junio cuando volvió a ser nominado para ir a la Copa Oro pero no sucedió.

Recientemente el mismo Tata Martino y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que la razón de que Javier Hernández no fuera considerado es que había puesto sus intereses personales antes que los grupales y que esa había sido la razón principal por la que ya no ha sido llamado. Tras esas declaraciones el futbolista no hizo ningún comentario y habló en la cancha terminando la temporada de la MLS con 16 goles el tercer mejor goleador, aún así no es considerado para el Tri.