Selección Mexicana: Agente de Tecatito Corona asegura que hay posibilidades de verlo en Qatar

México.- Apenas hace unos días se lamentaba la baja de Jesús "Tecatito" Corona de la Selección Mexicana y del Mundial de Qatar 2022 por una lesión bastante fuerte que necesitó de una operación de urgencia. Ahora luego de un análisis, se han destapado posibilidades para que el extremo del Sevilla pueda estar junto a sus compañeros para el debut ante Polonia.

Según ha dado a conocer el agente de Tecatito Corona, Matías Bunge, el mexicano aún no puede ser descartado en su totalidad ya que luego de la operación se abrió un ligero camino a una pronta recuperación. Señala que es algo bastante complicado pues no solo depende de que tenga las facilidades para la rehabilitación, si no que llegue a tiempo y sobre todo con confianza de su cuerpo ya que de los contrario podría solo ser un riesgo total.

"Difícil es, es una realidad. Ya después en temas médicos que quizás no es mi tema meterme, pero es muy pronto para sacarlo de la lista. Él habló con médicos en Sevilla, de la Selección, creen que hay posibilidades para que pueda estar, es difícil, pero hará lo que está en sus manos para poder llegar", dijo para TUDN.

Por ahora es muy pronto para saber si estará, solo han pasado unos días desde la lesión, ya fue operado y según el Sevilla su recuperación podría llevar de 4 a 5 meses estando solo a 3 de que arranque la justa en Qatar, por lo que estarían en contrarreloj desde ahora hasta el día que Gerardo Martino de la lista oficial de 26 jugadores.

Matías Bunge tambien reveló el estado de ánimo del jugador, destacando que no la ha pasado nada bien, además explicó un poco de cómo sucedió la lesión, "La lesión fue una amargura para todos, en un entrenamiento, solo, se barrió, se le quedó enganchado el tobillo y eso prendió las alarmas. Tecate sigue desanimado, pero con ilusión , sabe que va a quedar bien, sabe que es por un plazo, pero con la esperanza de llevar al Mundial", sentenció.