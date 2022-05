Selección Mexicana: ¡Alineación confirmada! Así saldrá el Tri frente a Nigeria

Dallas, Texas.- La Selección Mexicana de Futbol se sitúa en el AT&T Stadium, feudo de los Vaqueros de Dallas para su primer partido de preparación contra la Selección de Nigeria, rival que no logró calificar a la Copa del Mundo Catar 2022 pero será un rival digno para el Tricolor de Gerardo 'Tata' Martino.

El encuentro ante las Águilas Verdes estuvo pactado con la finalidad de ser un parámetro para el cotejo frente a Arabia Saudita en el Grupo C, la velocidad de los africanos por las bandas provoca un esfuerzo extra en los jugadores, cualidad que asemeja al elenco de Oceanía.

Los jugadores que están disponibles en este duelo amistoso tienen mayor probabilidad para acudir al vigésimo segundo Mundial de Futbol en Medio Oriente, así lo hizo saber el técnico argentino en la conferencia de prensa, el once de hoy tiene un pie y medio en la convocatoria oficial para Catar.

La Selección Mexicana jugará su primer partido de fogueo con la escuadra que estuvo en el proceso eliminatorio, su último encuentro no oficial de este año en curso sucedió contra Guatemala, aunque dicha selección no era la estelar que tendrá que arribar al campeonato del mundo para el mes Noviembre.

En este cierre de mayo y principios de junio el primer equipo tendrá tres partidos importantes, comenzando este sábado 29 ante Nigeria, el jueves 2 de junio enfrentará a Uruguay y para el domingo 5 del siguiente mes se medirá al combinado de Ecuador.

La escuadra del 'Tata' Martino enfrentó a las Águilas Verdes el año pasado en United Airlines Field at the Memorial Coliseum, aquella vez se obtuvo la victoria por 4-0, pero no era el grupo nigeriano que viajó este día en Dallas, Texas para el encuentro amistoso que dará inicio a las 19:08 horas (tiempo de México), 18:08 horas (tiempo de Culiacán).

ALINEACIÓN DE MÉXICO

12.- Rodolfo Cota

16.- Fernando Beltrán

23.- Jesús Gallardo

3.- César Montes

19.- Erick Aguirre

7.- Luis Romo

15.- Héctor Herrera

18.- Andrés Guardado

20.- Rodolfo Pizarro

25.- Roberto Alvarado

29.- Santiago Giménez