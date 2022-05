Selección Mexicana: Andrés Guardado asegura que el Tricolor esta estancado

Andrés Guardado quien es el vigente capitán de la Selección Mexicana previo al Mundial de Qatar 2022, asegura que el no disputar torneos sudamericanos ha venido ha perjudicar el accionar de los jugadores y eso se muestra con un leve estancamiento.

Y es que México ya no forma parte de la Copa Libertadores y también de la Copa América, donde en su momeno el Tricolor tuvo actuaciones ceptables.

"Todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados", aseguró el Principito.

Guardado es contemplado por Gerardo Martino para estar en la lista definitiva del próximo Mundial con la Selección Mexicana. El mediocampista se encuentra siendo uno de los titulares indiscutibles del Real Betis en la liga española.

Por ora parte, el 'Bofo' Bautista afirma que no se le ha reconocido como se debe, ya que fue uno de los delanteros mas efectivos por su paso Selección Mexicana y que decir en las Chivas del Guadalajara.

"Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro (Irarragorri) a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quieren que me retire aquí", reveló Guardado.

Te recomendamos leer

México se alista para afrontar el periodo de partidos de preparación y luego la Nations League previo al Mundial de Qatar 2022.