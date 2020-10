Selección Mexicana: Andrés Guardado quedaría fuera de fecha FIFA de noviembre

El centrocampista Andrés Guardado no ha podido entrenar con el Betis, por una lesión y se ve muy complicado que este listo para jugar con la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA en noviembre cuando el Tricolor enfrente a sus similares de Corea del Sur y Japón.

Según el columnista David Medrano, del diario Récord, Guardado se ha visto muy afectado por las lesiones en el presente torneo de la Liga Española y hasta antes de la Fecha FIFA de octubre solamente tuvo unos unos minutos en un partido oficial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe recordar que en partido que el cuadro azteca disputó ante Holanda, el "Principito" fue titular, aunque a su vuelta con el Betis se reportó lesionado a causa de un problema muscular complejo y desde entonces Guardado no ha entrenado como lo hacen sus compañeros.

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo "Tata" Martino y su equipo de trabajo, han estado muy al pendiente del estado del jugador del Betis, para ver si lo convoca o lo deja fuera por los motivos arriba mencionados.

Para los encuentros contra Corea del Sur y Japón, Martino podría llamar a los jugadores que desee, ya que hará el viaje después de la Fecha 17, y no como ocurrió la pasada donde el entrenador no pudo contar con algunos elementos para no afectar a los clubes.

"Con esta situación se abre la posibilidad para que futbolistas como Carlos Salcedo, Miguel Layún, Sebastián Córdova y Alexis Vega, entre otros, puedan ser tomados en cuenta, con lo cual todo apunta a que Omar Govea, Gerardo Arteaga y Jesús Alejandro Gómez no serán llamados para esta concentración", dijo David Medrano, quien también es analista de TV Azteca.

Andrés Guardado de 34 años, llegó al Betis en 2017 a cambio de 2.5 millones de euros para jugar tres temporadasas. En su primer campaña jugó 29 partidos, 28 de LaLiga y 1 de la Copa del Rey, en los que marcó dos goles y repartió 8 asistencias.