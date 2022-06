Selección Mexicana: Así de claro, Gerardo Martino seguirá dando oportunidad a los jóvenes

Para el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, lo primordial es el estilo de juego, por lo que deben estar en condiciones de mejorar, para ello, ante Jamaica en la Nations League de la Concacaf, saltarán al terreno de juego con la misma mentalidad como en el triunfo del sábado sobre Surinam, por lo que saldrán a proponer el partido y salir a ganar.

En conferencia de prensa virtual desde Kingston, el estratega del Tricolor manifestó su agradecimiento para el director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado, al igual que el presidente de la misma, Yon de Luisa, pero fue enfático al asegurar que por lo pronto, no hay que distraerse en su posible continuidad.

“Agradecido por la confianza de Gerardo Torrado y Yon de Luisa, no hay ninguna posibilidad para distraernos con cuestiones del futuro, el futuro está en cinco meses y no hay más allá de que corresponda, hay demasiado trabajo por delante con otro tema que no tenga que ver con el Mundial”.

Al hacer un corte de caja con el trabajo realizado en el último mes, el “Tata” expuso que es necesario ver a todos sus elementos convocados, por lo que, de una vez terminado el encuentro frente a Jamaica, sacarán sus conclusiones y frente a Paraguay, se contará con una base de futbolistas que militan en la Liga MX.

"Este mes de trabajo ha sido complejo, por todos los jugadores que estuvieron, pero pudimos hacerlo bien.

Ya solo nos falta el juego de mañana, pero para mí, fue bueno", aseguró. "Hay jugadores que han tenido pocos minutos y necesitamos seguir viendo más futbolistas. Lo primordial es el estilo de juego y nosotros debemos estar en condiciones de mejorar, siempre debe de ser una prioridad", señaló.

Los jóvenes tendrán su oportunidad Jam Media

Al cuestionarle sobre el momento por el que atraviesan los rivales de la Selección Mexicana en el Grupo C, Argentina y Polonia, el entrenador no alzó las campanas al vuelo, por lo que adelantó que en cinco meses cualquier cosa puede pasar, ya que se vendrán los inicios de las temporadas de las diferentes ligas en el mundo.

“En ningún equipo van a llegar diferente, cinco meses por delante y el inicio de las temporadas en los países, nada garantiza que se va a llegar así a fin de año, hay mucho terreno por andar, veremos y sacaremos las conclusiones para ver las condiciones que llegan todos los futbolistas”, sentenció.