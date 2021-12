Selección Mexicana: Benjamín Galdames será la novedad del Tri ante Chile en amistoso

El mexicano de ascendencia chilena, Benjamín Galdames, sería una de las grandes sorpresas de Gerardo Martino en su once inicial para el partido de la próxima semana en Austin ante Chile en duelo amistoso.

Galdames se decanto para representa a México sobre la selección de Chile y este 8 de diciembre vera a las caras a los jugadoras con los cuales decidió no jugar en las representaciones internacionales.

El día de ayer fue cuando el delantero posteo en su cuenta de Instagram que ya se encontraba volando rumbo a México para concentrarse con la Selección Mexicana en las instalaciones del CAR.

"Allá vamos", publicó Galdames en una foto acompañada por un emoji de un avión y la bandera Tricolor.

Esta no es la primera ocasión que Galdames es convocado con la Selección Mexicana, ya que ha estado en convocatorias de la Sub 20 y Sub 21.

Para Benjamín Galdames este 8 de diciembre será una oportunidad de oro pare el mostrarse ante Chile en el partido amistoso y así poder llenar el ojo de Gerardo Martino para poder seguir siendo convocado el siguiente año.

Delanteros de calidad.

México cuenta con grandes delanteros en la Selección Mexicana, es una posición con mucho nivel en el equipo de Gerardo Martino, donde las estrellas son Raúl Jiménez y Hirving Lozano. Galdames debe de mostrar mucho talento si quiere competir ante estos grandes arietes mexicanos.